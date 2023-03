JEP continúa oyendo a víctimas de Batallón La Popa por falsos positivos

La Jurisdicción Especial De Paz anunció la continuación de las audiencias públicas de observación en el marco del subcaso Costa Caribe que investiga los denominados falsos positivos cometidos por agentes de la Fuerza Pública en relación con hechos del conflicto.

El proceso hace parte de los relatos por acciones cometidas por parte de uniformados del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), quienes se encuentran investigados e imputados por delitos conexos con crímenes de guerra y la comisión de delitos de lesa humanidad.

Ahora, la JEP convoca a víctimas relacionadas con hechos ocurridos y documentados entre 2004 y 2008, que comprometen a integrantes de cuatro unidades de la Décima Brigada, adscrita a la I División del Ejército. Entre ellas, se encuentran el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 ‘Cr. Juan José Rondón’ (GMRON), el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ (BAPOP), el Batallón Energético y Vial No. 2 (BAEV2) y la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED).

Durante la diligencia la JEP espera escuchar a 130 víctimas aproximadamente, quienes tendrían información de 104 casos que habrían cometido uniformados de estas cuatro unidades militares investigados por falsos positivos que indaga el Tribunal de Justicia y Paz, no sólo por lo que pasó en una unidad militar como el Batallón La Popa BAPOP, que por años lideró el ranking al presentar el mayor número de ‘bajas’ en combate, sino por el análisis del fenómeno de los falsos positivos en los departamentos de Cesar y La Guajira.