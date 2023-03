Detalles del concierto de José Madero, exvocalista de PXNDX, en Bogotá

Para iniciar, el artista comentó que la banda nunca pidió ser abanderados de los grupos ‘emo’ que existían en años pasados. “Yo tengo otra noción de la palabra emo distinta, es mucho antes de las bandas que hicieron popular esa palabra, éramos abanderados de ese movimiento, un sector del público lo usaba como burla”.

En cuanto a su nuevo álbum ‘Giallo’, el artista indicó que quería hacer un tratado sobre trastornos mentales, “cuando lo estaba escribiendo cumplía 40 años y me entró una crisis existencial y empecé a escribir sobre la muerte y se tornó un poco oscuro, pero afortunadamente pude arreglar esas canciones con producción más alegre, quedó algo muy balanceado”.

Por último, Madero dejó claro que no descarta que PXNDX regrese como banda. “A mí me da orgullo que hayamos terminado la banda que fuimos y sin estar rogando por atención, eso puede llegar a tener un mal legado, pero no nos pudimos haber retirado en mejor momento”.

Escuche la entrevista completa a continuación: