Operativo entre el Gaula y el Inpec contra alias ‘El Negro Ober’

Luego de las aterradoras amenazas que por medio de dos videos divulgó desde la cárcel de Girón en Santander, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, el jefe de la banda criminal de Los Rastrojos, por la captura de su pareja sentimental conocida como ‘Johana’, las directivas del Inpec anunciaron fuertes medidas de seguridad.

Precisamente, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, anunció que se adelanta un gigantesco operativo entre integrantes del Gaula de la Policía Nacional y funcionarios del Instituto para aislar e incomunicar a Obed Ricardo Martínez Gutiérrez alias ‘El Negro Ober’.

En diálogo con W Radio, el coronel Gutiérrez expresó su preocupación pues indicó que en la cárcel parece que no hubiera ni director ni guardias.

“Sucedió algo que es supremamente grave para el sistema penitenciario, una persona que está privada de la libertad con acceso a teléfonos se ve en un video con joyas, ostentoso, con marihuana, parece que no estuviera en la cárcel y la primera reacción que tuvimos es que en esa cárcel parece que no hay director, parece que no hubiera guardia (…)”, dijo.

Además, anunció que “como primera medida se está haciendo un operativo dentro de la celda de ‘El Negro Ober’. Posteriormente, se va a trasladar a una unidad de tratamientos especiales y se tendrá incomunicado. Por otro lado, se van a investigar a todos sus secuaces y se le van a cortar todas las comunicaciones para que no se pueda contactar con nadie”.

Alias ‘Johana’ se encuentra en proceso de judicialización, según el director del Inpec.

“Actualmente la esposa no ha llegado al Inpec, todavía está en proceso de judicialización y, lo más probable, es que llegue a una de nuestras instituciones. Alias ‘El Negro Ober’ lleva cuatro meses en Girón, Santander, pero él ha estado en la cárcel desde 2011. Además, por lo menos, ha entrado y ha salido catorce veces de centros penitenciarios”, dijo.

El coronel Gutiérrez dijo que alrededor de 15 funcionarios del Inpec deberán ser investigados por su presunta participación en hechos de corrupción al otorgarle beneficios a ‘El Negro Ober’.

“Hay mucha corrupción dentro de la institución, pero hacemos todo para cambiar. La Fiscalía y la Procuraduría están actuando y generando capturas. Desde el Inpec tratamos de hacer las cosas bien y haremos todo lo posible para destituir a los funcionarios que no actúen con transparencia”, aseguró.

Amenazas de ‘El Negro Ober’

En dos videos difundidos en las redes sociales Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, profirió sendas amenazas contra la Fiscalía y la Policía además de anunciar que tomará graves acciones contra comerciantes en Bogotá, Cali, Villavicencio, Barranquilla y Soledad, luego de la captura de su pareja sentimental, alias ‘Johana’ o alias ‘Vanessa’, en Bogotá.

El jefe de la banda criminal de ‘Los Rastrojos Costeños’ dijo que está dispuesto a lo que sea para defender a su familia y recalcó que es inocente.