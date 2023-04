Yera, ícono musical samario, sobre su carrera: “La rompimos y volveremos con más fuerza”

Miguel Ángel Ospino Herrera, conocido en el mundo del espectáculo como ‘Yera’, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre su más reciente lanzamiento musical ‘Cuando la noche está fría’, el mensaje que tiene detrás el tema y algunos detalles curiosos sobre su trayectoria.

“Es una canción inspirada en una historia acerca de tener ese ‘amor de tu vida’, que tuviste y ya no te pertenece, pues ahora está con otra persona. Sin embargo, sabes que es persona no es feliz del todo, sabes que te extraña, que tú la extrañas, porque lo que le brindaste fue incondicional”, explicó el artista.

Una canción nostálgica que el samario lleva a cabo con la también cantante, Irepelusa, una joven venezolana que también ha logrado varios éxitos en su carrera y que ahora le aporta el ‘flow’ a este nuevo tema.

También se refirió a su colaboración con la banda bogotana Morat en ‘Mejores Amigos’, pues además de tener unos estilos diferentes es curioso ver como coincide un samario con un grupo de jóvenes de la capital.

“Es una de las colaboraciones más inusuales que tengo, pero es una también de las que más me siento orgulloso. Yo no era fan de ellos, incluso pertenecía a ese grupo de colombianos que no soportan a Morat, hasta que los conocí y me di cuenta de lo increíbles que son y del talento que tienen. Fue una situación donde nos juntaron y todo se dio de la mejor forma en ‘Mejores Amigos”, confesó.

Finalmente se refirió al colectivo del que hace parte, Trapical Minds, junto a los artistas Lalo Ebratt y el dúo Skinny Happy, quienes pese a haberse separado y emprender sus carreras de forma independiente, tienen planeado juntarse nuevamente y lanzar nueva música en equipo, además de dar algunos detalles de su iniciativa por dar a conocer artistas locales de Santa Marta y del interior del país.

Escuche aquí la entrevista completa en W Fin de Semana: