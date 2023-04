Reforma a la salud explicada por su ponente en el Congreso

Ya fue radicada la ponencia de la reforma a la salud para arrancar su primer debate. Sigue La W habló con el representante a la Cámara del Pacto Histórico y coordinador ponente, Alfredo Mondragón, quien explicó detalles del proyecto y respondió algunas críticas del exministro Alejandro Gaviria.

De acuerdo con el representante Mondragón, “Gestar Salud debería tener en cuenta que la administración pública no ha estado exenta de actos de corrupción y de malos manejos administrativos, las EPS nacieron en un estado salvaje en el cual supuestamente eran aseguradoras, pero nunca les reclamaron las condiciones financieras de aseguradoras”.

En esa misma línea, Mondragón indicó que “hemos insistido que los entes territoriales no tienen situación de fondo, es decir, no manejan los recursos. Pero recuerden que por orden constitucional, tienen responsabilidades en ser autoridades sanitarias, eso no se les puede eliminar”.

Agregando que “vamos a proteger los recursos de la salud, en materia de que tengan menos manos y más ojos”.

En cuanto a quién ejecutará la descentralización que plantea el Gobierno, Mondragón aseguró que “lo que va a haber es una cuenta general y autónoma en donde van a estar los recursos que van a ir para la atención primaria en salud. Lo que hemos dicho es que los centros de atención primaria pueden ser públicos y privados, debe haber una atención integral y resolutiva”.

Por otra parte, el representante comentó durante la entrevista que “las EPS no nacieron con las capacidades instalas, las fueron construyendo. Hoy administrativamente en varias zonas del país tienen incapacidades en la prestación del servicio de salud”.

Por último, Mondragón dejó claro que “las autorizaciones creadas por las EPS son un instrumento de control de gasto. Lo que se va a desarrollar es una capacidad publico y privada para que haya unas remisiones a esos niveles de complejidad, que no pase por una autorización, sino que haya un procedimiento interno administrativo para que pueda hacer la remisión y la persona no vaya a buscar la autorización”.

