Quisieron imponer cese al fuego a comienzo de año y ahora pretenden hacer lo mismo: ELN

En la mañana de este miércoles el Comando Central del ELN emitió un nuevo comunicado en donde aseguran, por parte del Gobierno Nacional, se está queriendo imponer un cese al fuego multilateral sin haber sido aún pactado en la mesa de negociación que se adelanta. Por eso, señalaron: “a comienzos de año quisieron imponernos de manera mediática un “cese el fuego multilateral” sin haber sido pactado en la Mesa de Diálogo, ahora pretenden realizar imposiciones de la misma manera”.

Además, responde el ELN a quienes hablan que no hay unidad: y que existen diferencias al interior de la guerrilla: “les podemos informar que a finales del 2022 y comienzos del presente año realizamos una reunión de todos los mandos nacionales y regionales y con representantes de la Delegación de Diálogos. Ahí se analizaron los acuerdos del Primer Ciclo de diálogos y se tomaron todas las decisiones para la continuidad del proceso. Todos desde el Comandante Antonio García y el Comandante Pablo Beltrán, como el conjunto del Comando Central y toda la Comandancia cumpliremos lo que se le orientó a la Delegación de Diálogos”.

“Dichas conclusiones son de carácter totalmente unitario en el ELN y por tanto todos las compartimos o acatamos conscientemente, acá no hay ninguna imposición, sino deliberación y construcción de consensos políticos. En el ELN nos apartamos de la disciplina política impuesta: cumplimos por conciencia e identidad”.

También justifican los recientes ataques contra la fuerza pública, que han dejado en los últimos días, 9 soldados del Ejército asesinados en el Catatumbo. “En la Mesa de Diálogos enviamos nuestras consideraciones sobre las operaciones ofensivas que venían desarrollando las Fuerzas Militares y de Policía en medio del Cese el Fuego Unilateral de fin de año, así como también las realizadas en el área rural de Buenaventura, Antioquia y Arauca, no hicimos ningún reclamo mediático, respetamos los conductos; pero desafortunadamente no hubo respuestas efectivas, no hubo un diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional, siguieron la ofensiva militar en nuestras áreas. Por lógica y por inercia del conflicto nuestras acciones militares deben analizarse al igual que se analizan las operaciones de las fuerzas gubernamentales, es de sentido común”.

“La realidad es esa y no podemos actuar de otra manera, esa es la realidad que estamos tratando de superar por medio del diálogo. Por eso acudimos a la Mesa y no usamos la estrategia mediática como la está usando el Gobierno, existe un Proceso de Diálogos en curso, donde hay una Agenda acordada, son temas que aún no han sido negociados, está previsto en el siguiente ciclo en Cuba poder trabajar el punto referido a Participación de la Sociedad y un Cese Bilateral al Fuego. Será en la Mesa donde los discutiremos, no haremos el juego para que temas de la Mesa se condicionen con una presión mediática, hay unos protocolos y normas pactadas que deben respetarse”.