Fiscalía afirma que violencia contra la población civil sigue creciendo

Aunque los homicidios han disminuido en lo que va de 2023, las masacres van en aumento, según los registros de la Fiscalía.

Así lo revela la delegada para la Seguridad Territorial de esa entidad, Luisa Fernanda Obando, quien además manifiesta que es preocupante la situación de seguridad que enfrenta el país.

Por otro lado, habla de la labor que viene haciendo la entidad en la lucha contra el feminicidio y contra el hurto y la estafa informática.

¿Qué tan extendida está la presencia de grupos armados y bandas criminales en el país?

En la Fiscalía somos tres delegados: el de finanzas crimínales, el de crimen organizado y el de seguridad territorial. Nosotros, en el marco de seguridad territorial, hemos investigado algunas organizaciones de tipo local, como las que existen en las grandes capitales, lugares, comunas, localidades y barrios.

A manera de ejemplo, en Bogotá tenemos una presencia de varias organizaciones dedicadas a diferentes delitos como el microtráfico, el hurto violento y obviamente esa ola de violencia desencadena con uno de los delitos priorizados que es el homicidio doloso.

De igual manera, en Medellín, Bucaramanga y en Barranquilla y Soledad, en donde tenemos la presencia de dos actores criminales que han sido muy conocidos por estos días, ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’, que hacen parte de ‘Los Costeños’.

De la mano con la delegada de crimen organizado se investiga aquellos actores criminales, que están afectando principalmente los delitos contra la vida y la integridad personal. Es decir, la presencia del ELN en zonas como Norte de Santander, también el ‘Clan del Golfo’ en lo que compete al occidente, “estamos hablando de Antioquia, Chocó, Córdoba, y las disidencias, que tienen también presencia en varios territorios a nivel nacional”, declaró.

Eso es un panorama global de la presencia tanto en lo urbano como en lo rural dependiendo del lugar, porque hemos sido enfáticos en la Fiscalía en establecer que no se puede hablar de generalidades, sino de las particularidades del territorio.

Gobernadores e incluso el fiscal, Francisco Barbosa, han dicho que la situación de seguridad se ha empeorado en los últimos meses. Según las cifras que usted maneja ¿Qué viene pasando?

Como lo ha mencionado el fiscal a lo largo de sus intervenciones, es preocupante. Hemos dicho en varios escenarios que tenemos un incremento del homicidio colectivo, o de las llamadas masacres como lo quieran denominar.

Si bien es cierto hay una disminución del homicidio doloso a la fecha actual con el periodo anterior, sí hemos tenido un incremento de lo que corresponde al homicidio colectivo. Casi el 80% de ocurrencia obedece al accionar de una estructura criminal.

¿A qué se refiere con que el 80% de los homicidios colectivos obedecen al accionar de una estructura criminal?

Cuando hablamos del 80% cometido por organizaciones criminales me refiero a que, de los casos esclarecidos hemos podido constatar que atrás de estos se encuentra una estructura, bien sean las Disidencias, el ELN, el ‘Clan del Golfo’ o puede ser también alguna banda delincuencial dependiendo donde haya tenido ocurrencia.

2022 fue el segundo año con las cifras más alta de homicidio desde 2016. ¿Cómo priorizó la Fiscalía los casos y qué encontró?

Cerramos el año con más de 13.000 homicidios dolosos con una tasa de esclarecimiento superior al 46%.

El éxito de esto se da en primer lugar por la itinerancia, es decir, tenemos equipos alrededor de todo el país cuya movilidad les permite llegar en el acto urgente a cualquier rincón. Segundo, la concentración de actividades. Esto significa que para resolver precisamente esos homicidios en lo rural y en lo urbano hemos hecho un inventario probatorio de todo lo que tiene la entidad y también hemos concentrado a las tres delegadas finanzas, crimen organizado y seguridad territorial para poder atacar muchas veces el fenómeno de manera integral, no solamente el hecho aislado.

Finalmente, la articulación, es decir, los fiscales en este momento se encuentran todos en continua comunicación dependiendo obviamente de la especialidad que se tenga para que de esa manera las investigaciones puedan darle al país una respuesta mucho más enfática en contra de la criminalidad.

¿Qué encontró la Fiscalía?

Los resultados más importantes es que hemos sostenido las investigaciones. Esto significa que si se logró identificar, por ejemplo, a los famosos ‘Camilos’ en Bogotá, y hay una persona encargada de dirigir esta organización criminal, si nosotros paramos solamente con la captura de esta persona, muchos de sus integrantes van a ser fungibles, entonces no hemos hecho absolutamente nada.

El éxito fue que todo ese acervo probatorio, todo ese recaudo que nosotros logramos a través de la judicialización de su principal cabecilla, que en este caso se encuentra privado de la libertad, nos permitió que le diéramos continuidad capturando más de sus integrantes, escuchándolos en sendas líneas de interceptación y que con base en esto le pudiéramos endilgar más de 26 homicidios en Bogotá, que tuviéramos claridad de los enfrentamientos que tenía esa organización con otros, de la entrada del llamado ‘Tren de Aragua’, y que logramos resolver en menos de 60 días todo el tema de los llamados embolsados que estaba generando pánico en la capital.

Esto quiere decir que de la mano con esas investigaciones estructurales logramos también ver la dinámica y el modus operandi de estas organizaciones ese es el logro más grande.

Para 2022 qué tanta incidencia tuvieron grupos armados como el ELN, las Disidencias o el ‘Clan del Golfo’ en estos homicidios?

En ese año nosotros tuvimos una situación compleja del ‘Clan del Golfo’ con homicidios cometidos en Sucre y la Costa. También se tuvo incidencia de las Disidencias en el sur de Bolívar y una parte de Norte de Santander.

De igual manera, el Comando Coordinador de Occidente en Cauca, en donde todos conocemos que la violencia siempre ha sido permanente.

E igual en zonas del Valle del Cauca, como Jamundí, en donde ha habido una presencia importante de las disidencias.

¿Para estos tres meses del año cuáles son los reportes que tienen?

En estos tres primeros meses se ha incrementado el número de ataques terroristas. Vemos una situación lamentable que el fiscal también lo ha hecho expreso en varias entrevistas, que es el secuestro de nuestros fiscales en cabeza del ‘Clan del Golfo’, el asesinato de 10 soldados en Norte de Santander, toda la situación que se viene presentando en ese departamento relacionado con el carro de valores que iba de Ocaña hacia Río de oro en donde una persona también pierde la vida.

Son tres meses donde ha estado complejo, donde se ha incrementado más que todo en Norte de Santander la situación de inseguridad y lo que sucedió en la vereda los Pozos en lo que tiene que ver con San Vicente del Caguán en donde pierde la vida un campesino y una persona de la Fuerza Pública, donde tuvieron secuestrados alrededor de 78 policías.

¿Es decir que en estos tres meses con el cese al fuego aumentó la violencia contra la población?

Hay un incremento que está siendo objetivo de investigación en este momento y que estamos tratando de esclarecer en el menor tiempo posible para poderle decirle al país que es lo que está pasando con estos hechos.

Al menos lo que tiene que ver con los fiscales ya quedó claro. Ya hay una orden de captura en contra de alias ‘Gonzalito’

¿Hay también un aumento en los feminicidios en el país?

En lo corrido del año tenemos 40 víctimas de feminicidio, frente a las cuales se ha logrado el esclarecimiento de 39 casos, es decir vamos con un avanza del 97.5%. Desde la llegada del fiscal Francisco Barbosa, vamos en un 96.55% de esclarecimiento.

Algo importante para decir es que en ningún momento se ha descuidado ningún tipo de homicidio cometido contra las mujeres, independientemente de que no se configure como feminicidio. Es decir que la misma disciplina en el acto urgente, el mismo abordaje, los mismos equipos son los que reaccionan ante cualquier homicidio cometido contra una mujer.

¿Y los crímenes contra personas LGBTIQ+ ¿Cómo se han priorizado estos casos y qué han encontrado?

El año pasado se generó una guía de buenas prácticas para la atención de casos de violencia, cometida y discriminación contra comunidad LGBTIQ+ que tuvo una gran difusión a nivel de todo el territorio nacional.

Esta guía tiene como puntos fuertes que cuando nosotros conocemos un hecho de un homicidio, siempre la primera hipótesis que va a manejar la Fiscalía es que este ocurrió en su calidad de población LGBTIQ+.

Es tan importante eso que ya en el año 2023 tenemos a la fecha tenemos 40 víctimas, de las cuales hemos resuelto 18 casos para un total de 45% de esclarecimiento.

Esta delegada también maneja temas de maltrato animal. ¿Cómo van esas investigaciones?

La directiva emanada por el fiscal Barbosa permitió generar mucha más prevención a nivel de todo el territorio. Este era uno de los delitos que podía estar en el código, pero no se judicializaba o no se visibilizaba como tal.

Actualmente podemos decir que en lo que llevamos del periodo de esta administración vamos en un 45.8% de esclarecimiento de estos delitos. Entonces eso nos da a nosotros una tranquilidad de que a lo largo de estos tres años hemos logrado, pues resultados contundentes.

Además, la Fiscalía ha logrado identificar cómo también a través del delito de maltrato animal se cometen otras infracciones que son graves como es la violencia contra la mujer.

A manera de ejemplo, en Bogotá tuvimos alrededor de dos casos donde a través de la violencia ejercida o el maltrato animal lo que buscaba el agresor era darle un castigo a su pareja y ahí ejercía esa violencia psicológica que enmarca una violencia familiar también.

¿Los hurtos siguen siendo el delito que más les preocupa?

Este delito y la estafa por medios informáticos.

En este sentido tenemos tres estrategias. La primera de ellas el hurto con indiciado conocido, a partir de ahí tenemos alrededor del 70% de esclarecimiento y en lo que llevamos en 2023, 64.33%, es decir que le estamos poniendo todo el foco.

Tenemos una dificultad y es el hurto en averiguación, en zonas donde no hay cámaras, y no hay registro de nada, donde sabemos que por el paso de tiempo no nos da para resolver con esa prontitud, por eso estamos haciendo todo lo propio con las alcaldías.

Y algo muy importante focalizamos la analítica en los sitios donde sabemos que hay una organización que está cometiendo estos hechos, la tenemos identificada y hoy en el país tenemos un gran número de organizaciones que han sido impactadas.