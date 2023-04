Caso Marcelo Pecci: El 3 de mayo se conocerá la sentencia contra los confesos asesinos

El juez cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena, anunció que el próximo 3 de mayo se conocerá el monto de la condena contra los hermanos Ramón Emilio y Andrés Pérez Hoyos, por su participación en la planificación y ejecución del homicidio del fiscal anticorrupción paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Barú el 10 de mayo de 2022.

En ese sentido, el juez legalizó la aceptación de cargos de los procesados.

Cabe recordar que ambos se declararon culpables de haber cometido los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado.

Los hermanos Pérez Hoyos en la audiencia de imputación de cargos realizada el pasado 15 de enero, reconocieron el crimen y pidieron perdón a la esposa y a los familiares del fiscal paraguayo.

“Quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci, con pedirles perdón el señor no va (…), pero sí me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí y de corazón les pido que me perdonen a todos los de la sala, al señor y la señora Pecci y a la familia (…)”, así fue el acto de contrición de Ramón Emilio Pérez Hoyos, quien fue el primero en confesar.

Acto seguido su hermano menor, Andrés Pérez Hoyos, también frente a la cámara reconoció el homicidio del fiscal paraguayo y pidió “disculpas” a la familia y a las víctimas.

“Yo sé que fue un error muy grande y no tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pecci, más a su señora en su estado de embarazo, estoy muy arrepentido y les quiero ofrecer disculpas de todo corazón (…)”, dijo Andrés.

En la tarde de este miércoles 12 de abril, el delegado de la Fiscalía Mario Burgos y la abogada de la defensa Johana Buitrago, se pronunciaron sobre las condenas que se deben imponer en contra de los confesos asesinos.

Teniendo en cuenta que la abogada Buitrago, es la nueva defensora de los procesados, el juez le dio un plazo para que argumente en debida mañera cuál debe ser la sanción a imponer.

Por su parte, el abogado Francisco Bernate, representante de las víctimas explicó que por decisión del juez el proceso continuará de manera reservada y no se permitirá el acceso a los medios de comunicación.