Canciller defendió nombramientos diplomáticos, durante debate de moción de censura

Alvaro Leyva, canciller de Colombia (Photo by CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images) / CRIS BOURONCLE

El canciller Álvaro Leyva enfrentó este miércoles un debate de moción de censura en la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde defendió uno a uno los nombramientos diplomáticos del Gobierno de Gustavo Petro, que han recibido críticas de varios sectores.

Aunque la moción de censura es promovida por sus inasistencias a sesiones del Congreso, Leyva aseguró que la Cancillería “no ha hecho ningún nombramiento sin el cumplimento que las normas legales exige” y se refirió a varios casos puntuales que fueron expuestos por la oposición durante el debate.

Sobre los embajadores en Venezuela, Armando Benedetti; Nicaragua, León Fredy Muñoz, y Argentina, Camilo Romero, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que “fueron nombrados con el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos” y que “los tres demostraron que no tenían antecedentes penales, fiscales ni disciplinarios”.

Otro de los casos cuestionados tiene que ver con el embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco, frente al cual Leyva defendió su legalidad.

“Tiene un arete, pero para ser nombrado, en libre nombramiento y remoción, no se requiere que no tenga arete. El nombramiento fue recomendado por la mayoría de la Comisión de Mérito, con el salvamento del voto de la rectora de la Universidad Nacional, que se apartó del criterio de la mayoría, pero un salvamento no invalida la decisión”, manifestó.

Respecto al cónsul en Ciudad de México, el exjefe de prensa del presidente Petro, el canciller reconoció que no tenía experiencia para el cargo, pero agregó que ese no es un impedimento para que lo ocupe.

“El nombramiento de Andrés Camilo Hernández como cónsul de México, Función Pública conceptuó que carecía de experiencia para el cargo nominado, pero con su nombramiento no se violó ninguna norma legal porque, al acreditar su condición de comunicador social, con título profesional, se cumplieron los requisitos de Ley”, dijo.

En cuanto a Marisol Rojas, consejera para el Consulado de Londres, Leyva indicó que ella acreditó que obtuvo su título profesional.

También se refirió a Karen Carvajal, cónsul en Barcelona, de quien afirmó que “tuvo una ocupación que parecería que no pudo acreditarse, pero el Departamento Administrativo de la Función Pública conceptuó que los tres años acreditados como experiencia eran requisito optativa para ser nombrada, a falta de título profesional”.

“Los cargos en la Cancillería son de libre nombramiento y remoción, de carrera diplomática y de carrera administrativa. Claro que hemos aumentado profesionales de la carrera en la participación de embajadores, hemos llegado casi al 40%”, agregó.