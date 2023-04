‘No Photoshop’: el mensaje de Karol G en su participación en Saturday Night Live

El pasado sábado 15 de abril se transmitió un nuevo capítulo del programa estadounidense Saturday Night Live en donde la host, en esta ocasión, fue Ana de Armas y cuya invitada musical fue la colombiana Karol G.

Karol G se llevó los aplausos por su presentación con dos de sus nuevas canciones y, además, por su aparición en una de las parodias del programa.

En su presentación musical, la artista cantó ‘Mientras me curo del cora’, en donde lució un look marcado por los colores claros.

Luego, vestida completamente de negro, la cantante paisa deleitó a los fans con su canción ‘Tus gafitas’.

Sin embargo, esta no fue la única participación de la reconocida cantante colombiana en Saturday Night Live, pues dejó ver otra faceta participando en una de las parodias de la noche.

En medio de su actuación, Karol G apareció con una camiseta que llamó la atención de muchos y la cual tenía un mensaje claro: ‘No Photoshop’.

Lo cual muchos toman como un nuevo mensaje luego de la publicación en la que mostró su descontento con la portada de la revista GQ en la que ella apareció.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así. Yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural. Agradezco a la revista la oportunidad, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad, con la cantidad de edición que le hicieron a la foto, no hicieron nada, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, dijo en esa publicación.