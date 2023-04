Controlaría Municipal sanciona económicamente al secretario de Tránsito de Cúcuta

La Contraloría municipal realizó una auditoría a la secretaría de tránsito municipal, en el cual encontró presuntas irregularidades en el incumplimiento del Plan de Mejoramiento para el servicio de grúas, parqueaderos e inmovilizaciones de automotores y demás actores involucrados.

Por esta razón el ente de control determinó en primera instancia sancionar económicamente con 17 millones de pesos de multa al señor Jorge Mayid Gene Beltrán, en calidad de secretario de Tránsito Municipal, quien incurrió en el no cumplimiento del Plan de Mejoramiento de fecha 15 de febrero de 2022.

Dentro de los hallazgos encontrados por la contraloría señala el documento:

“Hallazgo No. 1. Vehículos en estado de abandono, desde la vigencia 2018, una gran cantidad de vehículos y motocicletas reposan en el parqueadero CONGRES, el cual cuenta con la respectiva liquidación del contrato No.09-2015, que se encuentran en estado de abandono por sus infractores, conductores y/o propietarios y que no han sido retirados por la administración municipal, de conformidad con lo establecido en el acta de liquidación aparcados en el parqueadero o sociedad comercial CONGRESS, sin situación de solución jurídica”.

“Hallazgo No. 2. Imposibilidad de cobro directo al infractor respecto a servicios prestados de grúas, sobre automotores inmovilizados, que se encuentran en estado de abandono, por el no reclamo de sus propietarios, e infractores, valores aún no cobrados y a la fecha no han sido reconocidos por la administración municipal al Concesionario C.I Grupo Empresarial Andino”.

“Hallazgo No.3 El Concesionario HVR, no cuenta con la debida demarcación de vías de acceso, para el ingreso y salida, zonas de parqueo debidamente demarcadas, en las cuales se pueda evidenciar que automotores llevan más tiempo que otros; y zonas especiales para motocicletas, automóviles y vehículos de alta gama, igualmente el parqueadero se encuentra totalmente descubierto, no cuenta con zonas de protección, como poli sombras u otros elementos que brinden protección contra el deterioro ya que la erosión, las lluvias, y el sol deterioran la pintura de los automotores. Caso igual sucede con el piso del parqueadero HVR, su base es de tierra, y cuando llueve este presenta serias dificultades de acceso, lo que indica que las vías de acceso, pasillos especiales, Zonas Debidamente demarcadas, deben ser objeto de mejora”.

“Hallazgo No 4. Inexistencia de coordinación para el correcto, adecuado y eficaz flujo de la información entre la secretaría de tránsito, concesión de movilidad de tránsito, Jefatura d la Policía Nacional MECUC, tránsito Cúcuta, concesionarios de Grúas y Parqueadero HVR, en relación con las BASES DE DATOS”.

Advierte la Contraloría Municipal que, se estableció como fecha límite para cumplir el Plan de Mejoramiento el 30 de Junio de 2022, fecha caducada y acciones no cumplidas, en aras de dar cumplimiento a los principios rectores de la función pública.

Se concedió ampliación del plazo, solicitado por el despacho del secretario de Tránsito como fecha límite el 30 de diciembre de 2022, fecha caducada e igualmente presentándose incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito.

Por las razones expuestas por la Contraloría Municipal resolvió Imponer sanción de multa de cincuenta (50) días de salario diario devengado en la vigencia 2022 equivalente a la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($17.088.700,00), al ingeniero Jorge Mayid Gene Beltran.