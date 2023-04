“A Juan Guaidó no se le expulsó de Colombia, iba hacia Estados Unidos”: Migración

Hay polémica en el país tras la sorpresiva llegada a Colombia de Juan Guaidó en el marco de la Conferencia Internacional para hablar sobre la situación política de Venezuela. A propósito de esto, el director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, entregó detalles de La W sobre este viaje.

De acuerdo con Manosalva, “a Juan Guaidó nunca se le ha expulsado. Guaidó necesitaba salir hacia los Estados Unidos, previamente había cruzado la frontera entre Venezuela y Colombia sin hacer sellar su pasaporte como lo exige la ley, en ese sentido, lo que hizo fue cometer una infracción a la normatividad colombiana”.

Agregando que tienen el conocimiento que esto mismo había ocurrido al menos una vez más en el pasado, que calculan, fue entre 2019 y 2020. “No tengo la fecha exacta, pero estamos seguros de que hizo lo mismo. Lo que se ha presentado es no solamente una infracción sino una serie de infracciones que cometió”.

Asimismo, detalló que “Guaidó se acercó y habló con Migración Colombia debido a que para salir por el Aeropuerto de El Dorado hacia Estados Unidos, necesitaba tener su pasaporte en regla, debido a que no lo tenía en regla, Migración le hizo un llamado a que aceptara una infracción y se le abrió un proceso administrativo que él aceptó”.

De igual manera, el director de Migración afirmó que Juan Guaidó tenía un tiquete con destino a Miami.

“Yo no sé quién le entregó el pasaje a él, tengo entendido que él lo compró, él me lo mostró. Yo no le pregunté si se lo compró una familia o si lo compró él”, aseguró.

Por último, fue tajante al decir que Juan Guaidó nunca le expresó su deseo de quedarse en Colombia.

