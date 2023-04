“No estoy haciendo ninguna propuesta de Comisión Internacional”: MinDefensa

La posibilidad de que una comisión internacional de la ONU llegue a Colombia para estudiar temas relacionados con la corrupción y el narcotráfico, generó en las últimas horas una serie de trinos y declaraciones, entre el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien rechazó esta posibilidad y el Gobierno Nacional a través del ministro de Defensa Iván Velásquez.

“¿Por qué le temen en Colombia a una Comisión Internacional contra la impunidad, que le ayude a la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción, inclusive limitada a temas como lavado de activos y el gran contrabando vinculado al narcotráfico? Ah, la soberanía”, había escrito inicialmente el ministro Velásquez.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, volvió a referirse al tema: “yo no estoy haciendo ninguna propuesta de comisión internacional ni el Gobierno, no se ha formulado ninguna petición a Naciones Unidas, no se tiene ningún proyecto para ser presentado, solo he hecho comentarios de comisión internacional contra la impunidad, pero eso no vincula al Gobierno Nacional en ninguna propuesta”.

“Frente a un comentario que no es sólo hecho por el fiscal, que lo hicieron muchos, respecto de lo peligroso e inadmisible de tener una contribución internacional como en el mecanismo de Guatemala que apoyará la lucha contra la corrupción, respondí entonces ¿a que le temen? y es una pregunta que yo he hecho, por toda la reacción, a la CICIG la echaron a las patadas de Guatemala los corruptos”.