Se hundió, por quinta vez, proyecto para prohibir corridas de toros en Colombia

Una vez más el Congreso de la República decidió no dar luz verde a la prohibición de las corridas de toros en Colombia. La iniciativa radicada por la senadora Andrea Padilla, de Alianza Verde, se hundió este martes en la Comisión Quinta de la Cámara, donde cursaba el tercer de cuatro debates.

La mayoría de la Comisión respaldó la ponencia presentada por la representante Ana Rogelia Monsalve con la cual se sepultó esta iniciativa en la que también se buscaba desincentivar otros espectáculos calificados como de “crueldad con los animales”, como las corralejas y las peleas de gallos.

“Si bien es cierto tenemos que legislar pensando en la protección animal, no es menos cierto que debemos hacerlo en forma responsable. Arrojando a estas familias a engrosar el cordón de miseria y desempleo no es la manera. El proyecto no trae un impacto fiscal que claramente tiene. Se lavan las manos como Pilatos y arrojan al Gobierno Nacional a que sean ellos los que revisen”, dijo Monsalve.

Mientras tanto, quienes defendían la iniciativa lamentaron que vuelva a fracasar la propuesta.

“Aquí no priman los argumentos ni la coherencia de algunos representantes que habían manifestado que este tipo de espectáculos eran terribles y ahora votan para archivar el proyecto. Aquí lo que algunos defienden son intereses particulares”, precisó el representante Cristian Avendaño, ponente del proyecto.

El representante liberal Juan Carlos Losada, quien ha sido el principal abanderado de esta causa desde hace años en el Congreso, también se refirió a lo sucedido y cuestionó que el Gobierno no haya defendido la que ha sido defendida en el pasado por quienes integran hoy la bancada de Gobierno.

“Es la segunda vez que este Congreso, supuestamente progresista, que defiende la vida, que es el Congreso del Gobierno del cambio, permite que se hunda la prohibición de las corridas de toros. Realmente el compromiso del Gobierno Nacional en esta materia ha sido prácticamente nulo”, indicó.

El noviembre pasado ya se había hundido un proyecto similar de Losada y en congresos anteriores la propuesta había sido tramitada fallidamente en otras tres oportunidades.