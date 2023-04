Trabajadores del PAE protestan a las afueras de la Gobernación del Magdalena

Un grupo de trabajadores del Programa de Alimentación Escolar PAE se tomaron las instalaciones de la Gobernación del Magdalena, por el presunto incumplimiento en el pago de sus salarios, aseguran que nadie les responde, por lo que decidieron protestar de manera pacífica para ser escuchados. Los manifestantes se agruparon a las afueras del Palacio Tayrona en Santa Marta para exigir al gobernador, Carlos Caicedo, que les dé la cara y les brinde una solución ante la crisis económica que atraviesan por el retraso en los salarios

“Nos hemos dirigido acá a la Gobernación del Magdalena porque el operador, que está a cargo de la parte de alimentación, nos ha faltado con nuestro sueldo, nos debe tres meses, no nos cancela la seguridad social, no nos ha dado contrato, nos debe a toda la parte administrativa, auxiliares de bodega, transportadores, a los proveedores y no dan la cara, no se hacen presente; por eso nos tomamos la Gobernación para que el gobernador se haga presente, porque la respuesta que nos dan es que no nos han pagado porque el gobernador no ha pagado”, aseguró una de las afectadas.

Según los empleados, desde la Gobernación no ha girado los recursos al operador porque este no ha cumplido con lo necesario para ofrecer un buen servicio, “la Gobernación no ha girado al operador, porque ellos no han legalizado, para poder darle el dinero a ellos porque han operado muy mal”, puntualizó la contratista.

Para la tarde de hoy se tiene programada una reunión para buscar una solución a la situación que afecta a estos contratistas.