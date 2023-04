Comunidad denuncia cinco meses de pesadillas por ruido de aviones al norte Bogotá

Residentes de varios barrios del norte de Bogotá se quejan por el ruido que generan los sobrevuelos de los aviones comerciales a lo largo del día. Muchos de ellos aseguran que esta situación les ha perturbado su tranquilidad y su sueño, por lo que le están pidiendo a la Aeronáutica Civil atender esta problemática.

Por este motivo, María de los Ángeles Ramírez habitante barrio La Alhambra, Juan Roa, habitante barrio El Batán y Ángelo González, habitante barrio El Recreo de Los Frailes, barrios ubicados en el norte de la ciudad pasaron por los micrófonos de Sigue La W para hablar del tema.

“Personalmente me veo afectado en todo, por un lado, por trabajo porque vivo y trabajo en mi casa, entonces no puedo grabar y debo interrumpir reuniones (por los ruidos de los aviones). Por otro lado, en salud me zumban los oídos y además no puedo abrir ventanas”, dijo María de los Ángeles Ramírez habitante barrio La Alhambra.

Ramírez también explica que “los aviones los veo pasar tan bajito que ya da pánico, comienzo uno a tener pensamientos de terror”.

También contó que la situación “es muy frustrante y desesperante, estoy ansiosa y nerviosa porque pasan cada 2 minutos (aviones), sobre todo en la franja de la mañana. Esto es una batalla de decir por favor no más”.

Sobre el proceso de la coyuntura relató que “esto empezó en diciembre de 2022 y cuando hicimos una reunión en Niza el 30 de marzo con la Aerocivil y la Anla lo reconocieron, lo que pasó es que muchas personas estaban viajando y se dieron cuenta en enero, se pensó que era algo temporal y poco a poco se fue incrementando”,

“La Anla lo primero que nos dice es que han recibido quejas y PQRS por el ruido, ellos dicen que están dispuestos a escucharnos y nos presentan una tabla con la edición promediada de ruido porque pusieron un dispositivo de medición y salió que no sobrepasan los decibeles, entonces primero dicen que nos escuchan, pero cuando llegábamos al punto de reunión quedamos frente a un muro”.

Y es que para Juan Roa, habitante barrio El Batán, la situación con Anla y Aerocivil es como relata dijo María de los Ángeles Ramírez.

“Uno tiene derecho a molestarse, tanto la Aerocivil como la Anla tratan de mostrar que se cambió la ruta (de los aviones) y que uno se tiene que acostumbrar”, dijo Roa.

Además, que “otro aspecto es que le muestran a uno unas cifras para probar que no hay afectación, entonces curiosamente los cálculos de ellos llegan los 65 decibeles de día y 55 de noche es decir que cumplen la normativa, pero cuando uno analiza ellos calculan el día completo”, dijo ejemplificando que el método que la entidad usaría sería calcular el ruido más alto de un de los aviones que pasan con un momento de más silencio en el barrio y promediarlo.

Así mismo, Roa expresó que “el alcance de la licencia ambiental del aeropuerto no llega a estos barrios, (Usaquén, norte de Bogotá) solo analizan el ruido en los barrios aledaños al aeropuerto”.

Ángelo González, habitante barrio El Recreo de Los Frailes menciona por su parte que “el tema se recrudeció en las franjas de la 5 a 7 am y de 10 pm a 12 de la media noche, la gente del aeropuerto aumentó las operaciones en esas horas y en lo que se escudan es una licencia que se expidió en la Anla”.

González dijo que “he adelantado derechos de petición y la Anla se lavó las manos, no hay alguien que responda”.

Finalmente, aunque ningún vocero de la Aerocivil pasó por Sigue La W, la entidad dijo que este año en efecto se implementó una nueva ruta y que no se cierran a hacer una modificación con base a estudios de ruido que están haciendo en la capital del país.

Y por su parte, Anla dijo que hay control de un proyecto y que habrá pronunciamiento en los próximos días sobre el tema

