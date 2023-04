¿Qué es un carro de salvamento? Lo bueno y lo malo de estos vehículos

Adquirir un vehículo es una de las grandes decisiones que los seres humanos toman a la hora de adquirir bienes, al igual que comprar una casa.

A la hora de realizar este tipo de compras, muchas personas optan por buscar vehículos nuevos (’de concesionario’), o por otro lado, recurren al mercado de los usados.

A lo anterior se suman otros aspectos como economía, necesidades y otros más que condicionan a un comprador a la hora de adquirir su vehículo y por esto muchas personas recurren a buscar en el mercado de los carros de salvamento, pero ¿cuáles son estos vehículos? En W Radio le contamos.

¿Qué es un carro de salvamento?

Un carro de salvamento es una unidad vehicular que tras un siniestro vial, la tasación de la compañía aseguradora supera el monto económico que costaría su reparación, es decir, que esta compañía establece que sería más caro reparar el vehículo y por este motivo decide declararlo como pérdida total.

Así mismo, y como ya se dejó entre ver, esos carros de salvamento son automotores que sufrieron algún siniestro vial, y así mismo, son vehículos que pudieron haber pasado por algún proceso judicial.

¿Tiene ventajas comprar estos vehículos?

Una de sus principales ventajas es el precio, pues como se comentó, estos vehículos suene tener precios más bajos que los nuevos de su modelo o los usados.

Por otro lado, se pueden encontrar vehículos que tienen poco uso pero que estuvieron involucrados en un accidente. Por ejemplo, en un caso hipotético se podría conseguir un auto con un mes de uso, que por estar accidentado no se usó más.

¿Cuáles son las desventajas?

Como aseguran expertos, este podría ser ‘un negocio para conocedores’, pues hay personas que se mueven dentro de este negocio de carros de salvamento.

Una de las principales desventajas es que al haber sido vehículos involucrados en accidentes, sus partes no podrían rendir de la misma forma que cuando estaban intactas, partes como el chasis no podrían responder de la misma forma a comparación de cuando no se habían accidentado.

Finalmente, es importante que la hora de querer hacer un negocio de este tipo se asesore de personas expertas para que puedan orientarlo por un camino que a futuro no le vaya a significar problemas.