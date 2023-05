No ha estado en nuestros deseos una constituyente: MinInterior Velasco

Desde el Congreso, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló sobre el discurso del presidente Gustavo Petro en su segunda salida al balcón y donde dejó sobre la mesa una posible convocatoria a una constituyente.

Ante esto, el jefe de la cartera política aseguró que esa posibilidad no está en los planes del Gobierno.

“Nunca ha estado en nuestras visiones, nuestros deseos. Nosotros tuvimos un programa de gobierno y tenemos un presidente que se llama Gustavo Petro que es fruto de un acuerdo nacional, y ese acuerdo dio como resultado la Constitución del 91, para que una constituyente lo que queremos es que se desarrolle bien la Constitución del 91″, dijo el alto funcionario.

Y agregó, “lo que queremos es que la gente tenga salud, pensiones eso más que constituyentes se consigue con concertación y diálogo”.

Sin embargo, cabe recordar que en los micrófonos de La W, en entrevista con Julio Sánchez Cristo, el presidente Petro dejó otro ambiente frente a la constituyente, ya que aseguró que la constituyente sólo podría ser convocado a través del Congreso, y si este no quiere realizarlo “no se puede hacer nada”. No obstante, no la descartó completamente.

En ese sentido, manifestó que se tendría que revisar para qué serviría una constituyente en el panorama político, social y económico actual. No obstante, mencionó que “una reelección no debería ser un tema para proponer una constituyente”.

De igual forma, aclaró que no habrá una constituyente como vía para ejecutar las reformas que actualmente el Gobierno de Gustavo Petro está buscando aprobar en el legislativo: “Lo que sucede cuando las reformas son de Ley es que se admite que la Constitución está bien”.