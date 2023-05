¿Quién o quiénes serían los concejales de Cartagena investigados por trata de personas?

Un concejal de Cartagena estaría siendo investigado por el delito de trata de personas y podría haber más investigaciones contra otros cabildantes por este mismo delito, así lo aseguró la secretaría del interior, Ana María González, a un medio de comunicación local a raíz del trino de la senadora Angélica Lozano.

“Intocables mafias de trata de personas en Cartagena, camufladas en bares están siendo descubiertas por presión, operativos y verticalidad de la de alcaldía y Ficalía. Concejales al servicio de esa red desvían atención atacando a funcionaria honrada”, escribió en su cuenta Twitter la senadora Lozano.

En diálogo con La W María Teresa Vergara, presidenta de Asobares Cartagena, pidió claridad si hay o no un concejal en trata de personas, “que le caiga el peso de la ley, nosotros rechazamos la explotación sexual en la ciudad de Cartagena sea en niño, niña y adolescente”.

“Presentamos la denuncia ante la Fiscalía General para que adelanten las investigaciones lo más pronto posible, en el evento en que no sea cierto se tomen acciones porque no pueden ir dañando la imagen a empresarios que lo único que han hecho es aportar a la ciudad”, puntualizó.

Por su parte, el presidente del Concejo, Lewis Montero, insistió en que la senadora Lozano debe decir los nombres de los concejales que están vinculados en este hecho delictivo, “el Concejo no puede permitir ni aceptar que se siga maltratando la imagen (..) ¿por qué trata de enlodar a la institución llevando a los 19 concejales a un tema en al cual no es cierto?”.

“Yo respondo por Lewis como presidente y sé de muchos amigos de aquí que no saben del tema, no creo que ninguno se atreva a hacer esto (…) no permito, ni acepto que el nombre de la corporación llegue tan bajo”, puntualizó Montero.

Desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional - DIJIN, la brigadier general Olga Patricia Sánchez Salazar dio a conocer que, en la ciudad fue desmantelada una estructura criminal que generaba control territorial delictivo en la Torre del Reloj, dedicada a la trata de personas. Logrando la captura de 11 presuntos integrantes de esta red.

“Por allí dicen que de la calumnia algo queda y hoy nos están calumniando, yo aspiro que no quede nada malo de estas declaraciones de la senadora (…) ¿qué concejales realmente son los que están en este delito?, un delito delicado, que, de los nombres, estoy seguro de que los 19 colegas que conformados esta Corporación ninguno debe estar inmerso en estas conductas”, manifestó el concejal Rafael Meza.

El concejo de Cartagena llamó irresponsable a Angélica Lozano por el trino publicado y desde Asobares sostuvieron que la secretaria Ana María González es la que le ha transmitido a la senadora esa percepción, “para mí no es nada más que algo que está alejado de la realidad”.

“Ya nosotros presentamos la denuncia ante la fiscalía general de la nación para que adelanten las investigaciones lo más pronto posible”, reiteró la presidenta de Asobares Cartagena.

En el trino, la senadora habla de “intocables mafias de trata de personas que están camufladas en bares”, Asobares manifestó estar triste ante la crítica situación que vive el Centro Histórico de la ciudad, que aseguran los moradores están a merced de las bandas criminales.

El gremio de bares advirtió que la explotación sexual se está practicando a cielo abierto, “el espacio público e inmobiliario está siendo usado para unas actividades ilícitas; lo que más preocupa es que hay divisiones invisibles, están cobrándole a turistas y locales pasar de una calle a otra”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Wilson Parada, se reunió con la presidenta de Asobares para buscar solución a esta problemática.

Sobre quién es el concejal que estaría siendo investigado por el delito de trata de personas, la policía guardó silencio.