Crisis en turismo del Chocó, a pesar de temporada de ballenas

La temporada de avistamiento de Ballenas en el Chocó es una de las más esperadas por los habitantes de la región debido al turismo que genera. Sin embargo, han mostrado su preocupación por factores que podrían impedir la llegada de los visitantes.

Una de estas problemáticas es que los lugares no cuentan con pavimentación en carreteras y en los aeropuertos de Bahía Solano, Nuquí y Juradó se estaría presentando tarifas de tiquetes excesivamente altas.

Carlos Castillo, gerente de la Agencia SELVAZUL, se pronunció en Sigue La W sobre esta situación: “Estamos muy preocupados por los altos costos de los tiquetes aéreos y del combustible (…) Esto no está golpeando muy fuerte y por parte del Estado no hay acciones, no somos noticia”, manifestó.

“Eso que se vio que sucedió con algunos destinos importantes del país por las preocupaciones por el turismo, es algo cotidiano en el departamento del Chocó. Estamos desamparados con costos disparados, que nos hacen perder competitividad incluso resulta más económico ir destinos como Miami, que al Chocó”, añadió.

Por su parte, Astrid Sánchez Montes de Oca, representante a la Cámara para Chocó, se refirió la reunión con el Ministerio de Transporte y el sector del turismo, señalando que “en esta reunión no se pudo avanzar, nosotros hicimos unas solicitudes para que nos ayudaran en la tarifa de los pasajes, pero el ministro y el director de la Aerocivil nos dijeron que esto no era posible”.

“Nosotros como parlamentarios y la sociedad civil firmamos un documento en el que solicitamos al presidente Gustavo Petro que nos recibiera y que se declare zona especial turística a Jurado, Nuquí, Bahía Solano, entre otras, así como hicieron en San Andrés”.

De igual forma, señaló que estas peticiones son importantes para que puedan ser competitivos con otros municipios atractivos en el sector turístico. Sin embargo, el mandatario no les ha respondido.