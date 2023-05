Mariana Orozco: cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más

La cocina es una de las actividades que más disfrutamos en la vida y una de las más importantes también. La comida no solo nos nutre, sino que también nos brinda una sensación de felicidad y satisfacción. Mariana Orozco, una mujer dedicada a compartir sus conocimientos culinarios, lo sabe muy bien.

Con más de 12 años impartiendo clases de cocina y autora de varios libros, entre ellos “Sabor Mexicano”, Mariana presenta su nuevo libro “Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más”.

“Yo me enamoré de la cocina, comiendo. Desde muy pequeña me daban a probar muchas cosas, me gustaba ir a restaurantes”, relató.

Mariana confesó que su amor por la cocina comenzó desde muy pequeña, cuando su padre la llevaba a restaurantes y le daba a probar muchos platillos distintos. A pesar de provenir de una familia de médicos, Mariana dejó la carrera de medicina para estudiar cocina en México, después de un viaje a España donde descubrió el orgullo que la gente siente por sus ingredientes y su gastronomía.

Mariana también habló sobre la riqueza gastronómica de América Latina y cómo, a veces, se da por sentado debido a la abundancia de ingredientes que se tienen. A pesar de que la cocina mexicana es famosa por los tacos y el picante, Mariana asegura que la cocina mexicana es tan compleja como cada una de las casas mexicanas.

“Vamos moviéndonos, dependiendo de los ingredientes y los climas, lo que nos da la tierra es lo que determina”.

La gastronomía para ella varía de acuerdo con los ingredientes y los climas, por lo que se pueden encontrar diferentes tipos de tacos, no solo los tradicionales de carne.

Mariana también habló sobre la importancia de reducir el desperdicio en la cocina y cómo su nuevo libro enseña a aprovechar al máximo los ingredientes y reducir la cantidad de comida que se tira a la basura. Mariana Orozco es una mujer apasionada por la cocina y una experta en compartir sus conocimientos para que todos podamos disfrutar de la comida de una manera más sostenible y deliciosa.

Escuche la entrevista completa en Contrarreloj: