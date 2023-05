“El presidente me acaba de poner una lápida encima”: fiscal Barbosa responde a Petro

El pasado 4 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el presidente de la República, Gustavo Petro, está poniendo en peligro a los funcionarios judiciales e, incluso, que les está “poniendo una lápida”.

Ante estas declaraciones, en medio de su visita de Estado a España, Gustavo Petro le respondió al fiscal Barbosa diciendo que: “el fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él”.

Por este motivo, Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el debate que se alzó entre él y el alto mandatario.

“Atentando a la independencia judicial”

Tras las declaraciones de Gustavo Petro desde España, Barbosa puntualizó que lo que estaba sucediendo era “un claro atentato a la independencia judicial, yo no tengo por qué reportarle nada al presidente de la república, él cumple unas constituciones yo cumplo otras. A mí no me eligió el presidente”.

Así mismo, que “entonces él podría hacer lo que se le dé la gana en el país. Yo entiendo que el presidente no es experto en derecho constitucional. Uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no su propia constitución. Yo no soy subalterno del presidente de la República, y si lo fuera él tendría que declararme insubsistente”.

Ya que según dijo, Petro “asumió una posición diferente que ya no es cumplir la Constitución”.

¿Dictadura?

En el recorrido de su intervención, también explicó que las actuaciones del presidente se dirigen hacia un camino: “dictadura”.

“Cuando él señala que es el jefe del fiscal de la Nación, y que yo tengo que darle cuentas de investigaciónes judiciales no hay otra que decir que el presidente está asumiendo una posición de dictadura, porque es un claro atentado contra la independencia judicial”.

Responsabiliza a Petro de lo que le pueda pasar a él y a su familia

A propósito de sus declaraciones, en donde mencionó que el “presidente Petro le está poniendo una lápida a funcionarios judiciales”, en la intervención para La W se incluyó.

“Mi vida y la de mis funcionarios está enriesgo. El presidente me acaba de poner también una lápida a mi, yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mi y a mi familia y recuerden que magnicidios en Colombia fueron magnicidios de Estado”, expresó.

Escalará el tema a la comunidad internacional

Barbosa mencionó que, debido a la gravedad del asunto “voy a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interoamericana y a poner en conocimiento a la comunidad internacional lo que está pasando”.

Porque según enfatizó nuevamente, “estoy advirtiendo que lo que acaba de ocurrir es una conducta que pone en riesgo la independencia judicial”.

Así mismo, puntualizó en que “lo que acaba de suceder no se resuelve con un café o paños de agua tibia

Pide explicaciones al presidente Petro por sus declaraciones

Nuevamente, Francisco Barbosa volvió a hacer un llamado a Gustavo Petro para que sea clarocon las declaraciones en donde dijo ser su jefe.

“Espero que el presidente de la República explique exactamente a que se está refiriendo cuando dice que es el jefe del fiscal y ponga los puntos claros sobre qué tipo de constitución tiene en la cabeza”, dijo.

El papel de la democracia en esta coyuntura

Para el fiscal general en este caso ”la democracia no significa solo ganar las elecciones”.

Así mismo, que en este “lo que va a ocurrir es que entonces todas las informaciones judiciales que tienen que ver con el orden publico le compete al presidente, no, esto hay que leerlo en términos constituciones el presidente no puede intervenir en la rama judicial”.

Porque según mencionó, “cuando usted controla las ramas del poder, usted desvanece la institucionalidad”.