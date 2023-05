¿Qué reacciones generó anuncios y avances de obras de Corpoboyacá en Playa Blanca?

Tunja

Varias son las reacciones que generaron las declaraciones del director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), Herman Amaya, sobre la apertura provisional de Palaya Blanca, que se daría en dos meses, las tarifas, los tres permisos que se están tramitando ante la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental (Anla), la posible entrega de la administración en comodato a la Alcaldía de Tota o al Instituto de Fomento y Desarrollo Económico (Ideboy) y los más de $5.000 millones que se han invertido en las obras.

Para el alcalde de Tota, Eriverto Cruz, de darse un comodato para Playa Blanca, su administración municipal podría asumirlo y reconoció avances en las obras en el predio por parte de Corpoboyacá.

“Si esa es una solución para que el predio se ponga al servicio de la comunidad y de los turistas, nosotros estamos dispuestos” afirmó.

W Radio, buscó a la gerente del Ideboy, Paula Cepeda, para conocer su opinión con respecto a la posible administración de uno de los centros turísticos más llamativos de Boyacá, por ahora no se obtuvo respuestas.

Entre tanto, Pedro Nel Rojas, de la Asociación Tota Playa Blanca Travel, espera sea una realidad el anuncio de Amaya, pero le inquieta que solo sea reabierta de manera temporal y es complejo creerle.

“Él dice que si la Anla le da permiso abre en dos meses, pero resulta que desde hace tres años nos tiene con ese cuento. Antes eran tres meses y ahora dos meses. Vamos a ver hasta qué punto es cierto. Nosotros ya no le creemos. Por ejemplo, no dijo si le da permiso la Procuraduría”, sostuvo Nel Rojas.

Alejandra Rojas, operadora y comerciantes, espera que sea verdad y sobre la administración de Playa Blanca la más indicada es la Alcaldía de Tota.

“Esto permitiría que fuera más organizada y para el bien del predio, comerciantes, habitantes y turistas. Agradeceriamos que la administración se diera a la Alcaldía municipal”, explicó Rojas.

Por su parte, el diputado del Pacto Histórico, Yuri Neill Díaz, dice que varias veces se citó al director de Corpoboyacá, Hermán Amaya para que explicará cómo van los avances de las obras en Playa Blanca, pero no acudió.

“Por fin se dignó a comentar que está pasando. En última es la misma mentira de hace tres años. Hace nueve meses estuve en la corporación y me dijo exactamente lo mismo, no ha pasado nada, pero yo supongo como se avecinan las elecciones seguramente no quiere que culpen al Partido Verde”, dijo Díaz.

Insiste que los más afectados son los empresarios por las pérdidas económicas. “Ir al Lago de Tota y no entrar a Playa Blanca es como ir a Cartagena pero no ir a la Playa”.

Con respecto a la administración de Playa Blanca, dice que lo mejor es hacerlo a través de un comodato con la Alcaldía de Tota.