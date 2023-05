Amenazas, ocupaciones ilegales a predios y hallazgos en la entidad: habla director de SAE

El director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, denunció que sus padres han sido intimidados con drones sobrevolando su hogar y vehículos de marca Sedán.

El funcionario también entrega detalles sobre la invasión de una finca a manos del concejal de Cambio Radical, Libardo Zayas, quien se ha negado a entregar el predio ubicado en zona rural de San Marcos, Sucre.

Por este motivo, el mismo Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales habló en Sigue La W sobre el tema.

Amenazas a él y su familia

Rojas explicó que “más que amenazas concretas, lo que hemos puesto en conocimiento son algunos actos de vigilancia y presunto seguimiento en las inmediaciones de la casa en donde habitan mis padres”.

Además, que esas amenazas se han presentado “particularmente hace algunos días con hombres en moto que no solo merodeaban la vecindad y particularmente la casa sino también tomando fotos”, así mismo “el domingo pasado ya con la presencia de un dron sobrevolando la casa y con un automóvil con las mismas lógicas”

Rojas mencionó que “hemos hablado con las autoridades, la Policía nos ha brindado el acompañamiento y en eso estamos”.

También se refirió a si tiene algún tipo de conocimiento sobre quiénes pueden estar detrás esas amenazas y enfatizó en que “no tengo claridad sobre quienes particularmente pueden ser los que estén ejerciendo este tipo de actos”, y al mismo tiempo, que “ahora mismo la Dijin nos ha dado el acompañamiento, están estableciendo la identidad de las personas por los vehículos que han merodeado sino también para saber si hay un vínculo con nuestro trabajo en las SAE”.

Sobre su gestión en la Sociedad de Activos Especiales

El director de la SAE comenzó diciendo que “tengo un balance positivo, hemos avanzado en las mesas de trabajo con la Fiscalía y en cortejar la información que reside en nuestro inventario con la que está en la Superintendencia”.

También, enfatizó que “estamos avanzando en algo que me parece puede dar buenos resultados y es poder hacer más amplia la base de depositarios de la SAE y poner a disposición de otros agentes privados en la sociedad que cumplan con los requisitos, eso creo que será un resultado anticorrupción porque en la medida que desconcentremos, tendremos más control”.

Dijo sobre el Plan Nacional de Desarrollo que hay artículos que permitirían “monetizar la mayor cantidad de bienes, porque entre más bienes tengamos es más susceptible que haya este tipo de fugas y mala administración; el PND nos va a ayudar en monetizar más rápidamente bienes y venderlos y eso nos ayudara”, dijo.

También se refirió a si su trabajo pueda, posiblemente, estar molestando a algunas personas.

“El balance que hago es positivo. Es probable que alguna de nuestras actuaciones suscite malestar”, dijo.

Pero que a la vez “tengo que ser muy responsable y no puedo darle una carga alguien porque estaría mal de mi parte hacerlo, pero es entendible que haya personas que no estén contentas con las actuaciones que venimos haciendo y eso mitiga con la cantidad de personas que sí están contentas, creo que en esto queda confiar en la instituciones y los medios de comunicación y actores de la sociedad que han manifestado su preocupación y han dado visibilidad”.

Balance de los predios de la SAE que se han entregado

Rojas explicó que “al día de hoy hemos hecho la entrega de 24.000 hectáreas, en algunos casos las entregas, y ha suicidado algunas discusiones, entregamos derechos de uso de la tierra porque son predios que están en proceso de extinción de dominio, es decir que la propiedad no es de dominio de la nación hasta que no se surta, pero están ahí, entonces entregamos derechos de uso a familias campesinas”

También, mencionó que “hemos hecho entrega material a través de la ANT, de 10.500 hectáreas y de 2.548 hectáreas que también decimos entrega material a comunidades campesinas por medio de la ANT, esta vez por la vía de una venta, enajenación temprana”.

Rojas volvió a destacar el Plan Nacional de Desarrollo y dijo que “con la aprobación del PND esperamos agilizar la entrega de tierras, proyectamos que a fin de año podamos llegar a las 100.000 hectáreas, esto depende de trámites administrativos y articulación con la ANT pero tenemos una mesa de trabajo conjunta que está acelerando ese proceso”.

Caso del concejal de Cambio Radical, Libardo Zayas

El director Rojas dijo que “lo primero que hay que decir al concejal es que es un predio administrado por la SAE y el dominio de uso del predio le pertenece al Estado”.

Además, enfatizó en que “cualquier ocupación que haga el concejal o cualquier particular como él lo hizo, es una ocupación irregular, y le queda muy mal y esto sí lo digo a título personal, a una persona que tiene una credencial, estar haciendo ocupación ilegal de predios”.

También explicó que “entendemos que hay personas que tienen necesidades y actúan de este tipo de formas, pero que lo hagan un concejal nos preocupa porque está contraviniendo las normas”.

Posteriormente, puntualizó que “lo segundo es que los beneficiarios no son personas ajenas a la región, 20 de las 40 familias son del municipio de Las Flores, 12 son de un corregimiento cercano y 10 de otros corregimientos, son 42 familias estas están en una asociación que tiene un trabajo social y rural en la región”.

Y es que Rojas reveló una parte de ese caso que aún no se conocía, pues contó que “lo más importante de esta entregaban, donde el ganado del concejal incluso ha dañado los cultivos de pancoger que venían adelantando estas familias es que es tierra con vocación agrícola, hoy que el país tiene crisis en términos de precios de los alimentos, pues estas tierras con vocación agrícola la estamos destinando para la producción alimentaria”.

Así mismo, que “la información de nuestros funcionarios en terreno y de las familias campesinas, y que así lo pudimos verificar, es que (el concejal) hizo la ocupación después de haber sido entregado (el predio) con presencia del presidente de la República, ese predio a las familias dañando los cultivos que ya se venían adelantando en el predio”.

Sobre esto dijo que actualmente, las acciones que se tomaron llevaron a que “el concejal retirara el ganado, en este momento ya no hay ocupación”.

Y finalmente, que en otras regiones del país como “Córdoba, Sucre en la región de la mojana particularmente”, se evidenciaban estas prácticas de invasión.

¿Amenazas en predios?

Rojas mencionó que conoce que “hay lideres campesinos que han denunciado amenazas de muerte de este tipo”, en el marco de estas tierras.

Pero así mismo, que “no tengo información de que haya funcionarios públicos a excepción de la finca El Paraíso porque el señor (concejal) fue muy directo en dar la cara. Pero no he tenido información de otros funcionarios públicos”, cerró.

