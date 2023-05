‘Engancha TIC’ plataforma con la que se buscan jóvenes que quieran trabajar en tecnología

Bucaramanga

El ministro de las tics, Mauricio Lizcano, desde la Universidad Industrial de Santander lanzó la plataforma Engancha TIC en donde las personas que estén buscando empleo se pueden registrar allí y las empresas podrán hacer el reclutamiento, esta plataforma es para quienes estén interesados en trabajar en temas digitales.

“Es la primera plataforma pública del Estado para que las empresas de la tecnología puedan ofertar sus puestos de trabajo, sus vacantes y los jóvenes puedan aplicar a estos empleos y así poder desarrollar el sector, encontrarnos empleadores y empleados para poder apostarle talento al sector y que las personas tengan mejor empleo”, señaló el ministro.

También se refirió a la polémica por Centros Poblados y que ya pasó a la defensa jurídica del estado y que ya se está solucionando el problema.

“Ese es un tema que el ministerio ya pasó a la entidad de defensa jurídica del Estado, ya no están las denuncias en manos del ministerio sino que están en poder de la oficina de defensa jurídica del estado”, agregó el ministro quien señaló también que de las 173 escuelas se iban a contratar a través de los dos operadores ya se está solucionando el problema y ya se han conectado más de 530.

Habló sobre las afectaciones ocasionadas en el Caquetá por parte de las disidencias de las Farc a algunas antenas de telecomunicaciones.

“Lo que hicieron las disidencias de las Farc fue no permitir que la gasolina entrara y si no entra pues no se pueden prender las plantas y por eso se quedó incomunicado parte de Cartagena del Chairá, hoy de las 21 antenas ya conectamos 15 antenas”.

El ministro tiene agenda esta tarde en Floridablanca en donde estará entregando 100 computadoras para disminuir la brecha educativa en niños y jóvenes.