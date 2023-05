¿Por qué se han aumentado los casos de mordeduras de serpientes en Córdoba?

Las autoridades de salud han prendido las alarmas en el departamento de Córdoba, donde hay un registro de cerca de 159 personas que han sido mordidas por serpientes en lo que va corrido del año 2023.

De acuerdo con el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, los casos se habrían disparado por la intensa ola de calor que enfrenta esta sección del país.

“Efectivamente, con la llegada de esta temporada seca tan fuerte que estamos afrontando en el departamento de Córdoba, es importante indicar que la fauna silvestre como la doméstica también sufren las inclemencias del clima por las altas temperaturas y la escasez del recurso hídrico. En ese sentido, en las viviendas de la zona rural, pero también en la urbana cercanas a canales o alguna zona enmontada, especialmente las serpientes se acercan a estas casas en busca de reservorios de agua”, sostiene el funcionario.

En ese orden, precisa que “por eso se están presentando tantos accidentes ofídicos en Córdoba. La recomendación es no manipular las serpientes, no todas son venenosas, pero tenemos en la región algunas del género Bothrops que son llamadas mapaná, son bastante peligrosas por su potente veneno. Sin embargo, ellas no salen a atacar al ser humano, solo lo hacen cuando se sienten invadidas en su territorio”.

El funcionario agrega que la recomendación en este tipo de casos es no matar a la serpiente y llamar a la CVS o Policía para que se encarguen del animal.

“Estos son animales que no necesariamente representan un peligro, la recomendación es alejarse y tomar precaución para no acercarse a ellas. En las viviendas se deben adoptar medidas como sellar las puertas por donde pueden ingresar en las noches; como medida de control químico – biológico es regar azufre o creolina, pues el fuerte olor hace que estos animales se alejen”, puntualiza el funcionario de la CVS.

Cabe recordar que, Córdoba es el departamento del Caribe colombiano con más registros de accidentes ofídicos.