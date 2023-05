“Nada de lo que hizo está en buenas condiciones”: diputado a exgobernador de Bolívar

La pobreza es tan visible y repudiada por cientos de ciudadanos en Bolívar que, cansados de ver obras inconclusas, contratos sin ejecutar, municipios sin acceso a servicios públicos, mal estado de vías, entre otras calamidades, pidieron a los órganos de control poner lupa a contratos ejecutados por gobernantes, para determinar si habrían jugado con el erario.

En el municipio de San Jacinto, Bolívar, aseguran que con la mirada del orden nacional se tendría un control de los gastos que estarían siendo manejados “al antojo del funcionario público sin pensar en las afectaciones que traería a la población, una muestra de ello el acueducto de San Jacinto y San Juan Nepomuceno”.

“Dumek Turbay entregó un acueducto con bombos y platillos, pero dice el gerente de la empresa que lo opera que fue entregado en mal estado; la obra funcionó los primeros meses de manera óptima”, expresó Jairo Romero Guzmán, habitante de la población.

El diputado Elkin Benavides aseguró que el gobierno anterior, de Dumek Turbay, fue quien realizó el proyecto de acueducto y lo anunció como la salvación a la problemática que padecían los habitantes de San Jacinto en San Juan Nepomuceno.

“Cuando lo anunció lo mencionó como: hoy es un día feliz para nuestros bolivarenses porque se acaba la problemática de agua de San Juan y San Jacinto, a esa propaganda se le dio más publicidad que a la Coca-Cola. Dio la impresión de que iba a ser la panacea esta obra, que iba a ser la solución definitiva, y hoy lo que vemos son unos inconvenientes de planificación. En eso se viene fallando”, puntualizó.

Reiteró: “tanta publicidad, tanta propaganda, y hoy prácticamente nada de lo que hizo está en buenas condiciones; yo visité el corregimiento de Las Piedras, del municipio de San Estanislao, la carretera que se hizo ya no sirve prácticamente. Es importante que este tipo de cosas no sigan pasando porque son los recursos de los bolivarenses los que están en juego”.

“De nada sirve hacer las obras si van a quedar mal hechas o de nada sirve comenzar las obras si no se va a llegar a un feliz término con ella”, sostuvo el diputado Benavides.

El gerente de Servimarías S.A E.S.P, Gustavo Olier, indicó que la empresa fue receptora de una infraestructura frágil que estaba lejos de ser óptima, “en aproximadamente 16 meses de operación, las inversiones en bomba y reparaciones de máquinas han consumido no menos del 45% de los ingresos totales de la caja del empresa”.

“Hay que adicionar que existen otras variables de tipo financiero con las cuales ha tenido lidiar Servimarias, el presupuesto de operación diario durante el periodo post construcción en los años 2020, 2021 equivale 10 veces el valor actual que puede financiar la caja; la operación se sostiene únicamente con aportes de subsidios de las alcaldías municipales de San Jacinto y San Juan Nepomuceno, dado que el recaudo por parte de los usuarios es inexistente”, sostuvo Gustavo Olier.

Añadió, “el sistema no cuenta con una inversión en los 16 meses ni del gobierno departamental, ni de las alcaldías municipales, que permitan superar los baches que hoy aquejan la continuidad con la que deben ser atendidas las necesidades de esas poblaciones”.

Frente a esto el diputado Mario del Castillo salió en defensa del exgobernador Dumek Turbay manifestando que los controles se hicieron en su momento, pero ahora les corresponde a los organismos de control iniciar las respectivas indagaciones e investigaciones.

“Son ellos quienes tienen las competencias para iniciar las respectivas indagaciones e investigaciones que permitan en un momento dado dar un resultado de no cumplimiento contractual; lo que deja en evidencia el doctor Olier es que ni el alcalde de San Juan Nepomuceno y San Jacinto pusieron de manifiesto todas estas inconsistencias que hoy afloran”, expresó.

Añadió, “según lo manifestado por el doctor Arnaldo Barreto, gerente de aguas de Bolívar, las obras fueron recibidas con total satisfacción”.

PIDEN INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Ante la situación que enfrentan San Juan Nepomuceno y San Jacinto por cuenta del acueducto regional, los ciudadanos pidieron la intervención de la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios.

“Muchos ciudadanos me informan que Servimarias no está avalada para operar el servicio de acueducto en los municipios de San Juan y San Jacinto, usted sabe lo grave que es eso; cobran un servicio que no está legalmente autorizados para cobrarlo, mucho menos para operarlo, lo que no quiero es que esta empresa no se convierta en una empresa de papel”, advirtió el diputado Víctor Mendoza.

Añadió, “tengo información que el municipio de El Guamo entrega en operación el acueducto a Aservimarias, ¿con tantas falencias y presuntas irregularidades, no averiguan si Servimarias tienen ese perfil profesional en temas de servicios públicos?”.

“Se denuncian problemas laborales, uno de los funcionarios que operaba máquinas y motores tuvo una calamidad en una de sus manos, que inclusive no estaban afiliados a la seguridad social. Quiero que se notifique a la Superintendencia de servicios públicos”, aseguró Mendoza.

La Asamblea Departamental dio a conocer que, la Cámara de Comercio de Cartagena certificó que, la empresa Servimarias en el año anterior obtuvo ingresos de casi de $1.950 millones.

“¿En qué se ha gastado el doctor Olier estos recursos? Estos recursos no son del doctor Olier, no son de Servimarias, estos recursos son de los ciudadanos que quieren saber que se ha hecho con el recaudo”, concluyó el diputado Víctor Mendoza.