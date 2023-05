‘‘Waldmandalas relaja tu mente, sana tu alma”: Yaneth Waldman sobre su nuevo libro

La actriz, presentadora y cantante colombiana Yaneth Waldman contó en W Fin de Semana cómo decidió diseñar sus libros de mandalas, una práctica que ha venido desarrollando desde hace más de 30 años; y ya se encuentra en su tercer libro con una edición especial dedicada a los más pequeños, como un hermoso homenaje a sus 40 años de vida artística.

“Realmente toda la vida he coloreado mandalas. Cuando eso no era moda, yo imprimía las imágenes de internet y los coloreaba, es mundo mágico, me topé con los mandalas en una consulta que tuve con medico bioenergético, mientras estaba en la sala de espera, (...) empieza mi fiebre, mi hobbie, (...) todo este proceso de crear un libro basado en el tema nació en pandemia”, aseguró Waldman en W Fin de Semana.

Poder crear una edición desarrollado para los niños es un gran logro para la actriz, debido a que le recuerda de como ella inició en la televisión en un programa dedicado al público infantil llamado “Pequeños gigantes” programación sintonizada por todas las familias colombianas.

“Creo que el éxito de este proyecto, se debe a que cada mandala que se encuentra en las páginas de mi libro es muy diferente al de la siguiente; ha sido un trabajo honesto, disciplinado, pero, sobre todo, lleno de amor, (...) con esta tercera edición de mi colección quiero generarle a mis lectores, entretenimiento, sanación, paz y calma, sin importar las edades” puntualizó.

Prueba de esto es sus cuentas en redes sociales, en la que cuenta con más de un millón de fanáticos que siguen cada paso de la también creadora de contenidos.

Escuche la entrevista completa en W Fin de Semana: