Selección Colombia Sub 20 empató 1-1 con Senegal y se quedó con el Grupo C del Mundial

AMDEP2398. LA PLATA (ARGENTINA), 27/05/2023.- Jugadores de Colombia posan hoy, en un partido del grupo C de la Copa Mundial de Fútbol sub-20 entre Colombia y Senegal en el estadio Diego Armando Maradona en La Plata (Argentina). EFE/ Demian Alday Estevez / Demian Alday Estevez

La Selección Colombia buscaba ponerle este sábado el broche de oro al Grupo C del Mundial Sub 20 y cerrar la fase de grupos del certamen con puntaje perfecto, pues intentó anotarse nueve unidades de nueve posibles. Sin embargo la ‘tricolor’ no pudo frente a Senegal y empató 1-1.

A pesar de no conseguir la victoria, la ‘tricolor’ quedó invicta en la primera fase del Mundial Sub 20, pues le ganó a Israel, hizo lo mismo contra Japón, y empató contra Senegal.

El partido inició con ambas selecciones intentando tener el control del encuentro, pero los colombianos no pudieron acercarse a la portería de Senegal, y los africanos no pudieron, en un inicio, hacer caer la valla protegida por el portero Marquines.

Sin embargo, el marcador en cero para los de Héctor Cárdenas solo aguantó media hora, pues un error en salida del defensa central que milita en Independiente Santa Fe, Kevin Mantilla, permitió que el volante de Senegal, Mamadou Lamine abriera el marcador y pusiera el 1-0 a favor de los senegaleses.

Ya en el segundo tiempo la Selección Colombia buscaría más la igualdad, y con más del 60% de posesión del balón general durante los 90 minutos y el tiempo de adición, los cafeteros encontraron la recompensa.

En el minuto 90+5, el futbolista que juega en Millonarios, Óscar Cortés anotó el empate para Colombia que finalizó el encuentro como primero de su grupo con 7 puntos.

El próximo miércoles 31 de mayo los dirigidos por Héctor Cárdenas volverán a tener acción, esta vez por los octavos de final del Mundial Sub 20 frente a quien terminen entre los cuatro mejores terceros del certamen y provenga del Grupo A, B o F, siendo Nueva Zelanda y Eslovaquia posibles rivales, a la espera de lo que suceda en la zona F.