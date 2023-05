Reforma laboral: ¿qué pasará con las horas extra si se aprueba el proyecto?

Uno de los puntos que más ha causado polémica sobre la reforma laboral tiene que ver con el cambio en el pago de las horas extra además de los recargos en días festivos y en horarios nocturnos. Por ello, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dio a conocer detalles de las medidas que incluiría el proyecto de ley de ser aprobado.

Las horas extras se podrán aplicar en cualquiera de las jornadas de trabajo, pero en un tiempo no mayor a dos horas al día y 12 a la semana.

El pago de estas horas se hará con un documento que deberá tener el empleador en el que estarán adjuntas todas las horas extras que hayan trabajado sus empleados dentro o fuera de la compañia, así lo explicó la ministra de Trabajo.

La reforma laboral plantea sobre la mesa que los recargos dominicales y/o festivos pasarán a ser del 100 %, las horas nocturnas se contarían después de las de la tarde y hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.

No obstante, la MinTrabajo señaló que estos cambios no aplicarían para todos los sectores de empleo dentro de las compañías en el país, cabe mencionar que esto no aplica para el sector de seguridad, ni para el de salud, debido a que son casos específicos en donde los turnos extendidos tienen otro tratamiento contable.

Lo que esto podría implicar para cientos de empresas en todo el país es que iría desde gastos no previstos hasta los posibles despidos masivos.

No obstante, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, aclaró que para el sector de servicios operarios no aplicarían estas mismas normas contenidas en la ley.

“Para dejar claro, todo lo que es el sistema de vigilancia privada mantiene sus normas y estatutos de las empresas de seguridad. En caso del sector salud, ellos también cuentan con manual propio basado en las emergencias. Cuando la reforma a la salud se apruebe nosotros entraremos a reglamentarla y a trabajar con cada sector en específico”, aseguró.

En efecto, la reforma a la salud da detalles sobre las condiciones laborales que tendrán los trabajadores ministra del trabajo Gloria Ramírez pidió a algunos sectores empresariales no crear pánico en torno a los cambios que traería La Reforma Laboral e insiste en fortalecer la productividad, pero sin ser injustos con las condiciones entregadas para el entorno laboral.

Ministra del trabajo pide a algunos sectores empresariales no crear pánico en torno a la #ReformaLaboral e insiste en fortalecer la productividad de los empleadores/as pero sin precarización laboral.

— MinTrabajo (@MintrabajoCol) May 24, 2023

Así mismo, los trabajadores estatales de la salud de las Instituciones de Salud del Estado (ISE) se regirán por el decreto Ley 1042 de 1978 o por las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan; el Consejo Directivo (de las ISE) señalará la manera como se dará cumplimiento a la jornada laboral.

La ministra del Trabajo también aseguró durante el Foro Internacional por la Transformación Del Trabajo, realizado el 26 de mayo de 2023, que: “estamos dando los últimos ajustes a la ponencia de la reforma pensional para todos los sectores laborales, con el fin de mejorar las condiciones para los trabajadores actuales”.

"Estamos dando los últimos ajustes a la ponencia de la reforma pensional", aseguró la ministra del Trabajo durante el Foro Internacional Por la #TransformaciónDelTrabajo.



— MinTrabajo (@MintrabajoCol) May 26, 2023

No obstante, otros sectores laborales podrían verse más afectados por la reforma laboral que otros, como lo son representantes del comercio (Fenalco), de la industria gastronómica (Acodres), de los bares (Asobares), entre otros, debido a que esto podría traerles ciertos inconvenientes por las particularidades en horarios y temporadas que manejan en sus actividades diarias.

Finalmente la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramiréz expresó que “Colombia requiere las reformas que estamos tramitando. Cuando hagamos referencia a la reforma laboral, tengamos presentes los dos sectores involucrados, empresarios y sector obrero.