“No tengo nada que ver”: general (r) Humberto Guatibonza por la polémica de las chuzadas

El general (r) Humberto Guatibonza pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar, entre otras cosas, de la polémica que hay luego de que se conocieran las chuzadas telefónicas que terminaron con la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti del Gobierno Nacional.

“No tengo nada que ver con el señor Benedetti. Es falso lo que dijeron ayer que yo tenía que ver con él. Con Laura Sarabia menos aún, no tengo absolutamente nada. No trabajo ni tengo contratos con el Gobierno”, aseguró.

¿Quién da la orden de las chuzadas?

“La orden la da un fiscal con argumentaciones claras. Es decir, debe asegurar que la interceptación es oportuna y necesaria. La unidad de Policía Judicial va ante la empresa donde está el teléfono y u tienen la obligación de interceptar y el analista normalmente tiene conocimiento de qué caso está investigando”, comentó.

“Antes de eso, el fiscal tiene que ir ante un juez para legalizarla, además, el juez autoriza una prórroga por máximo 180 días”, añadió.

Por otro lado, Guatibonza entregó detalles de su caso en el que fue vinculado con presuntas chuzadas, siendo él que terminó siendo interceptado.

“Fui acusado de cinco delitos informáticos, de esos ya prescribieron tres y los otros dos la Fiscalía dijo que no existieron. Toda la acusación contra mí fue basada por un supuesto software. No tengo absolutamente nada que ver con chuzadas”, mencionó.

Además, contó por qué cree que termino siendo interceptado por la Fiscalía. “En el 2017 a mí me llamó una familia que sufrió un tema de secuestro. De buena voluntad asistí para colaborarles y los asesoré, hacia mayo del 2017 me interceptaron el teléfono y decía la fiscal para establecer el paradero del señor que estaba secuestrado”.

“El señor salió bien de su problema, a los tres meses la persona que me estaba escuchando le comentó a la fiscal que cancelara porque no estaba dando resultados. La fiscal solicita una prórroga por 180 días ante un juez”, agregó.

De la misma manera, denunció que, aunque denunció a una fiscal, desde el ente acusador aún no ha recibido una respuesta.

“Me tuvieron interceptado durante un año con una argumentación falsa. Durante mi proceso me di cuenta sobre esa situación. El 5 de mayo del 2022, denuncié ante la Fiscalía y no he recibido una respuesta”, señaló.

¿Por qué cree que lo siguieron chuzando?

“Esa es la pregunta que no he logrado obtener. No había razón para seguirlo haciendo. He sido objeto de acusaciones falsas, de seguimientos, de chismes y me están vinculando con temas de lo que pasó en Presidencia”, concluyó.

Reviva la entrevista con el general (r) Humberto Guatibonza: