Expolicías investigados por chuzadas de la Ñeñepolítica se reunieron con el coronel Dávila

Expolicías investigados por las ‘chuzadas’ en el caso de la ‘Ñeñepolítica’ se reunieron con el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Óscar Dávila el pasado jueves 8 de junio, un día antes de su extraña muerte.

Según se conoció el encuentro se realizó en el hotel La Fontana de Bogotá y se dio en medio de la negociación que se estaba haciendo para que el abogado Del Río asumiera la defensa del coronel Dávila, quien al parecer estaba relacionado con el escándalo de las interceptaciones ilegales de las exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República.

Se trata de Yeferson Fabian Tocarruncho Parra y Wadith Miguel Velásquez García, exagentes de la DIJIN de la Policía Nacional, quienes están siendo procesados por las ‘chuzadas’ a cinco compañeros en medio de la investigación que se adelantaba contra José Guillermo Hernández Aponte conocido como el ‘Ñeñe Hernández’, en el marco de la ‘Ñeñepolítica’.

Actualmente, los expolicías siguen siendo investigados por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones en concurso con utilización ilícita de redes de comunicación y falsedad ideológica en documento público.

W Radio consultó sobre esto al jurista Miguel Ángel del Río, quien señaló que Tocarruncho Parra y Velásquez García, participaron de la reunión porque trabajan como investigadores en su oficina de abogados, prestando sus servicios de investigadores en los procesos penales que están representando judicialmente.

También explicó que el encuentro se dio en medio de la asesoría penal que se le estaba brindando al coronel Dávila, quien estaba interesado en que asumiera su defensa en caso de una captura y audiencias de imputación de cargos y de medida de aseguramiento.

Los investigadores se encargarían de la recolección de pruebas que permitieran demostrar eventualmente la inocencia del coronel Dávila.

“El día jueves 08 de junio de 2023, me reuní por una única vez con el señor coronel Dávila Torres en el hotel ‘La Fontana’ en la ciudad de Bogotá, como quiera el señor coronel me había solicitado una consulta a efectos de que pudiera representarlo ante una eventual captura por parte de la Fiscalía, debido a las investigaciones adelantadas por el ente persecutor en relación a las interceptaciones y polígrafos realizados a la empleada de la señora Laura Sarabia. En dicha reunión se hicieron presentes los señores Yeferson Fabian Tocarruncho Parra y Wadith Miguel Velásquez García en calidad de investigadores adjuntos a mi oficina de abogados”, señaló en el documento con el que le explicó a la Fiscalía General que no declarará dentro de esta investigación, pues fue muy escaso el trato que tuvo con el oficial.

Cabe recordar que, en la tarde del pasado viernes 9 de junio falleció en extrañas circunstancias el coronel Óscar Dávila Torres, mientras se encontraba en su vehículo.