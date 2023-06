Corte abre investigación a congresistas liberales salpicados por presuntos puestos en FNA

La Corte suprema de Justicia abre investigación a 19 congresistas liberales por escándalo de presuntos puestos entregados en el Fondo Nacional del Ahorro.

Gilberto Rondón expresidente del fondo tendrá que declarar el próximo 23 de junio.

En la citación están los siguientes nombres

Mauricio Gómez Amín

Fabio Raúl Amín Saleme

Juan Pablo Gallo Maya

Miguel Ángel Pinto Hernández

Andrés David Calle Aguas

Karyme Adrana Cotes Martinez

Wilmer Yesid Guerrero Avendaño

Alexander Harley Bermúdez Lasso

Álvaro Leonel Rueda Caballero

Álvaro Henry Monedero Rivera

José Octavio Cardona León

Sandra Bibiana Aristizábal Saleg

César Cristian Gómez Castro

Dolcey Oscar Torres Romero

Flora Perdomo Andrade

Gilma Diaz Arias

Hugo Alfonso Archila Suárez

Mónica Karina Bocanegra Pantoja

German Rogelio Rozo

El documento cita la nota periodística de Sigue La W

“El 6 de junio de 2023, la emisora W Radio publicó en su portal de internet una nota periodística titulada ‘Así se convirtió el Fondo Nacional del Ahorro en el botín de los liberales’, Gilberto Rondón González, presuntamente habria contratado en la referida entidad a personas cuyas hojas de vida habrian sido remitidas por miembros de la bancada del Partido Liberal Colombiano, con el propósito de que los congresistas liberales apoyen con su voto la reforma a la salud promovida por el Gobierno nacional y cuyo trámite se adelanta en el Congreso de la República”.

En la nota periodística que se publicó, además, la entrevista que el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón González, ofreció a la cadena radial y de la cual se extraen los siguientes fragmentos que resultan relevantes para contextualizar los hechos denunciados:

“Gilberto Rondón (35:04): Pero es que todos somos parte del Gobierno.

Entonces, le queria decir eso, pero perdóneme que quiera aclarar esa situación. Segundo, ¿yo por qué estaba allá? Como yo hago parte del gobierno, pues yo tengo que contribuir a que las reformas del gobierno puedan salir adelante, ese es mi ejercicio porque, entonces, yo qué hago en el Gobierno. Luego viene una cosa muy clara, pero absolutamente clara y es la siguiente: yo no sé si esos representantes o senadores que están ahí, hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, yo no tengo la cuenta. Pero lo que sí sé, es que ellos tendrian derecho a eso, es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa, el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro. Entonces, gana las elecciones el pacto histórico y a ese, Cira la Corte. Gilberto Rondón (36:01) No, no, no, es una participación burocrática legal, la mermelada son los contratos, eso es distinto. Yo también estoy de acuerdo con que eso sea mermelada.

(...) Periodista 2 (37:22): Pero, en el Fondo Nacional del Ahorro, ¿está claro que esas vacantes tienen que ir a políticos?

Gilberto Rondón (37:27) No señor, no tienen que ir.

Periodista 2 (37:29) ¿Entonces usted por qué lo da como un derecho?

Gilberto Rondón (37:31) Un momentico Juan Pablo. Nosotros solicitamos hojas de vida a todo el mundo, los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro hacen referidos para que traigan hojas de vida, porque necesitamos, (ya le explique que no todas las hojas de vida están claras y se pueden nombrar porque no cumplen los requisitos), ella lo explicó. Primero tiene que tener una formación académica, luego tiene que tener una experiencia relacionada, determinado tiempo y luego tienen que hacerle un estudió de seguridad y un estudio de confiabilidad. La gran mayoría no pasan esos estudios y allá no nombramos a nadie que no cumpla los requisitos y si una persona va y nos demuestra que tiene los requisitos, pues es una persona que nos va a servir y la necesitamos. Entonces, nosotros por todos los medios buscamos hojas de vida a ver si encontramos, ya les he contado que no he podidonombrar, en siete meses que llevo, seis vicepresidentes porque no tengo las hojas de vida.

Son algunas de las citas del documento que decide abrir investigación.

Finalmente, por lo anterior, se ordenó la práctica de varias pruebas y escuchar en diligencia de declaración al señor Gilberto Rondón González, para el próximo 23 de junio de 2023 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Sala Especial de Instrucción.

Con ponencia del magistrado Misael Rodriguez, el alto tribunal comenzará la investigación previa.