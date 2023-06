“No tengo relaciones de intimidad con la Presidencia”: abogado Miguel Ángel del Río

¿El gobierno le puso abogado al coronel Dávila? En Sigue La W habló el abogado Miguel Ángel del Río, quien alcanzó a recibir honorarios antes de la muerte del coronel Óscar Dávila en extrañas circunstancias.

Al respecto, Del Río se refirió a si desde la Casa de Nariño o desde el Gobierno Nacional fue contactado para asumir la defensa del coronel Dávila.

“Yo no tengo relaciones de intimidad con la Presidencia de la República. De hecho, he sido crítico de la Paz Total y lo digo porque hay una distancia con el Gobierno Nacional. Dicho esto, mi punto cero de intervención en este caso se relaciona con el patrullero que se contacta a través de un funcionario de la Dijin ante un llamado a interrogatorio”, explicó.

“Muy a diferencia de lo que dice la fuente de Semana, que no atina en nada, el coronel Dávila contacta al sargento Wadith Velásquez y es lo que pongo en los chats. El coronel contacta al sargento y le dice que quiere hablar conmigo. Nadie del Gobierno me ha llamado, no obedezco órdenes de este u otro gobierno”, añadió.

De esta manera, aclaró que “el interés de hablar conmigo es del coronel”, evidenció en los chats que envió a Sigue La W.

Asimismo, habló de la cercanía del coronel Dávila con mayor Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez, dos personas con las que él sí conoce y que habrían facilitado el contacto.

“El mayor Tocarruncho estuvo en un mismo curso con el coronel Dávila, por eso la cercanía de él con estas dos personas”, mencionó.

De la misma manera, el abogado aseguró que desde que se sentaron a hablar, el coronel Dávila estaba seguro que quería que lo representara.

“No, cuando se sentó conmigo estaba absolutamente decidido. De hecho, se lo confirmó al sargento Velásquez. Él advertía que lo que yo había hecho con el patrullero, quería que lo aplicara con él”, indicó.

“Si él se reúne conmigo y luego envía unos honorarios, ¿en qué momento dudó de mi intervención?”, agregó.

¿Qué le dijo el funcionario de la Fiscalía al coronel Dávila?

Durante la inspección que realizó la Fiscalía al piso 13 de la Dian, el abogado mencionó que el coronel Dávila tuvo una discordancia con un miembro del ente acusador.

“Cuando arranca la inspección, nos manifiesta Dávila que solicita el ingreso de un periodista de un medio para que esté presente. Dávila se niega y empieza una diferencia. El señor Pinzón acusó a Dávila de haber hecho una copia espejo con los teléfonos de la niñera y la empleada”, contó.

“Este funcionario (de la Fiscalía) le advierte que el primer capturado de esa investigación será el coronel Dávila. La expresión que le lanzó es que derramarían sangre por parte del Gobierno Nacional”, señaló.

¿Es normal que Medicina Legal tarde más de una semana en un caso como este?

“Claro que no. Un tema priorizado y de interés público. No entiendo porque qué hoy no tenemos respuesta. Esa falta de claridad hace que estemos en ese debate”, sostuvo.

Por otro lado, Del Río reveló cómo fueron las primeras interacciones con el coronel Dávila y lo que él dijo que podía pagar por su defensa.

“El 8 de junio me reúno con él. Dávila me dice que cuánto le cobrara por su defensa. Él me dijo que podía conseguir $30 millones y los otros $20 millones me los daba en un par de semanas. En la noche de ese día, él le dice a Wadith que entregará el dinero. La fuente de Semana dice que la plata me la manda el coronel Feria y que manda 100 millones, si así fuera, el coronel no nos habría advertido que iba a hacer un préstamo”, afirmó.

Continuó con el relato diciendo que “a la mañana siguiente, él (Dávila) le entregó al sargento Velásquez el dinero en efectivo, a lo que yo le manifesté a Velásquez que estando en efectivo el sábado organizábamos el contrato y se le expedía una factura electrónica sobre estos dineros”.

A propósito, el jurista expresó que nunca ha hablado con el coronel Feria ni con ningún miembro del Gobierno.

¿No le generaron sospecha los $50 millones en efectivo?

“Claro que sí, por eso es el contrato. En este, se precisa que los recursos que son entregados por un cliente no devienen de actividades delictivas. Se le entrega una factura electrónica, firman el contrato y el poder de representación e inmediatamente arranca el proceso”, comentó.

¿Cuál era la versión de Dávila sobre el caso chuzadas?

“Que no tuvo ninguna participación en los hechos. Él me decía: ‘mire doctor, si hay una investigación abierta en Bogotá y en ella se pueden interceptar las líneas de manera legal, ¿para qué vamos a ir nosotros en una interceptación ilegal al otro lado del país?’”, refirió.

Finalmente, el abogado Miguel Ángel del Río expresó que con este caso “la Fiscalía quería, a través de los funcionarios (de la Dijin), buscar cómo lastimaba al Gobierno Nacional”.