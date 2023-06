“Mi vida corre peligro”: víctima de invasión ilegal en el Atlántico

Jairo Jaimes Yanez, el presidente del Sindicato de Loteros, Sindiunivenlot, denunció que está siendo victima de amenazas por parte de personas que están realizando construcciones ilegales en uno de sus predios.

El terreno está ubicado en el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico y se encuentra a nombre de la organización.

Sin embargo, en cercanías al predio hay torres con cables de alta tensión, por lo que está prohibida la construcción, ya que pone en riesgo la integridad de las personas.

A pesar de las alertas por parte del representante de los propietarios que les ha manifestado a los invasores que no se puede realizar construcciones en la zona y que tampoco cuentan con permiso para hacerlo, estos siguen con las obras.

Incluso, lo han amenazado por impedir las construcciones ilegales.

“Se han querido robar los terrenos, los han querido invadir, creo que ahora están trabajando de noche para ir levantando las paredes. El tema en sí consiste en que a mí me han amenazado de muerte como consta en una denuncia que les coloque a los individuos”, afirmó.

Aunque anteriormente la Fiscalía le había prestado seguridad por las intimidaciones de dos hombres a los que identificó como Luis Castillo y José Ariza, nombres que aparecen en las denuncias ante el ente investigador, últimamente la situación se profundizó, al igual que el riesgo.

“El problema a partir de este año se ha agudizado porque ellos ahora me están atacando a través de artimañas. Me llaman al teléfono, van al puesto (a su lugar de comercio) y me dicen que, si no me retiro de esto, el problema es mío. Yo solo estoy defendiendo los intereses de mis compañeros”, aseguró.

Finalmente, responsabilizó a los sujetos que ha denunciado ante la Fiscalía en 3 ocasiones, de cualquier acción en su contra y pidió ser escuchado, además de acciones que lo protejan a él y a su familia.