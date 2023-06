Los políticos van a quedar ‘mamando’: Rodolfo Hernández sobre las elecciones de octubre

Bucaramanga

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández apareció y por primera vez habló sobre el cáncer de colon que le diagnosticaron hace unas semanas.

“El cáncer es una producción incontrolada de células y ¿cómo se descubrió el mío? Yo me sentía como lleno pero no con dolor, como cuando uno come más de la cuenta, me fui para Colsanitas y pasé por urgencias, el médico me dijo que tenía que sacarme sangre, cuando trajeron el resultado me dijeron que tenía anemia”, señaló Hernández.

Dijo también que se fue para el centro internacional de investigación del cáncer en Bogotá y “este cáncer que tengo necesita quimioterapia y dieta draconiana, todo lo ácido, comer cosas alcalinas, tomar agua, duplicar el ejercicio”.

Sobre su aspiración a cualquier cargo de elección popular señaló que “todos los que están haciendo fiesta para que yo me muera antes de las elecciones más a fondo el ataque y sin descanso 20 horas de campaña, son tres mesesitos, todos los políticos van a quedar ‘mamando’”.