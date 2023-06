“Tenía una calamidad familiar”: Alex Flórez sobre su ausencia en debate del cannabis

El acto legislativo que busca regular el cannabis de uso adulto atraviesa horas decisivas. Si no se aprueba antes de la medianoche de este 20 de junio en su último debate, la iniciativa terminará archivada. En la sesión del 19 de junio, faltó 1 voto para aprobar y varios sectores señalan directamente al senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, como responsable.

El congresista no llegó a la sesión, algo que fue calificado como “imperdonable” desde esa misma coalición.

Imperdonable que a falta de 1 debate se hunda un proyecto vital para la paz del país y la salud de los consumidores como la regulación del #CannabisDeUsoAduto

¡Van 7 debates!

Alex Florez, aquí no valen disculpas.

Hace daño seguir desgastando el mecanismo de la lista cerrada. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 20, 2023

Ante esto, Flórez se defendió señalando en su cuenta de Twitter que su ausencia obedeció a una “calamidad familiar”.

Deje de ser ligero e irresponsable hablando sin saber.

Desde temprano consulté si se iba a votar el proyecto porque tenía una calamidad familiar. Me dijeron y aseguraron que no se iba a votar, aún así y a pesar de mi situación volé a las 10:40 de la noche para intentar llegar. A… — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) June 20, 2023

Asimismo, el congresista manifestó que en la sesión de este 20 de junio, será definitiva, el proyecto contará con su voto positivo y que, incluso, ayudará a buscar los que falten.

“De forma inexplicable se trató de anticipar la votación cuando no estaban todos los votos. No sólo yo que había anunciado desde las horas de la mañana del 19 de junio que no alcanzaba a llegar por razones familiares, sino la de otros compañeros que no estabieron presentes. Para aprobar la iniciativa se requieren votos adicionales a los nuestros, en la sesión de este martes 20 de junio trabajaremos en el Congreso para conseguirlos”, dijo.

Si el proyecto no se aprueba hoy, terminará archivado.