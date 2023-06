Debate de control político por la venta de la Triple A de Barranquilla a EPM

Un debate de control político fue propuesto en el Concejo de Barranquilla por la venta de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado, Triple A a EPM.

A la citación fueron llamados los representantes legales de la SAE, de la Triple A, de las Secretaría General y Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Barranquilla, y el representante legal de K-yena S.A.S, antes Alumbrado Público.

En el debate, los citados deberán responder a la razón por la que el Concejo no ha tenido intervención en la venta de la empresa, pese a ser un bien público, de acuerdo con el cabildante, Antonio Bohórquez.

“Pedimos explicaciones porque un día nos dijeron que habían aparecido unos particulares socios de Triple A, que además son dueños de las acciones de ella partiendo de una negociación que tiene una sociedad economía mixta que antes se llamaba APBAQ, se llama K-yena. ¿Cómo fue que resultó eso? ¿Por qué nunca nos enteramos de cómo se dispuso ese paquete accionario sin intervención del Concejo?”, cuestionó.

La notificación de los llamados al control político inició ayer y se espera que este se adelante en unas 2 semanas.

“Yo creo que hay que privilegiar que el Distrito tenga el manejo como un activo porque es que estamos buscando que nos genere recursos para la ciudad, no solo que preste un buen servicio, no solo que haya unas tarifas justas, no solo que se respeten a los trabajadores que están haciendo una buena labor, sino que eso nos genere recursos frescos para poder hacer las obras que todavía le faltan a esta ciudad para generar desarrollo y progreso social”, concluyó.