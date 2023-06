Voces a favor y en contra en la venta de la Triple A de Barranquilla a EPM

Desde hace varios días se han conocido diferentes posiciones sobre la negociación entre la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado, Triple A de Barranquilla con EPM.

El anuncio fue realizado por el gerente de las Empresas Publicas de Medellín, Jorge Carrillo, que desde el Congreso Andesco en Cartagena confirmó el avance de la venta la semana anterior.

Sobre este tema, desde Concejo de Barranquilla hay diferentes posturas frente a la información que se ha conocido.

De acuerdo con el concejal del partido Cambio Radical, Samir Radi, se ha estado hablando desde el desconocimiento, ya que hasta el momento todo está en conversaciones sobre si EPM, que es el interesado, terminará realizando el negocio.

"Importa es que Barranquilla mantenga la soberanía. Yo creo que esa es la posición que todos los honorables concejales, los barranquilleros, los ciudadanos de a pie, y los que entendemos lo que es este activo tan importante queremos que eso sea como una no negociación, o eso sea un ítem no negociable, que Barranquilla mantenga la soberanía. El alcalde lo ha mencionado en reiteradas ocasiones", afirmó.

En lo que tiene que ver con la propuesta de diferentes sectores sobre la posible adquisición de acciones por parte de usuarios y empresas locales, aseguró que el foco es que la ciudad de Barranquilla, dentro de su erario público tenga nuevos ingresos con los que no cuenta hoy.

"No podemos dibujar la idea de que cualquier persona sea local, sea nacional o regional, adquiera, perdiéndose el foco de que la soberanía debe ser pública y debe ser de la ciudadanía de Barranquilla. Entonces, las propuestas no son ni buenas ni malas, depende de cuál es la proporción en la que se quiere plantear ese tipo de escenarios", mencionó.

Finalmente, sobre la empresa K-yena y sus posibles afectaciones a las negociaciones entre la Triple A y EPM, afirmó que tienen que estar las posiciones bien claras de lo que se hizo en su momento.

"Eso fue una negociación bastante tortuosa en su momento y difícil, y lo que se quiere en este momento es que se pueda, con el visto bueno del Gobierno Nacional, terminar de ejecutar y terminar de concluir para que se puedan tomar las decisiones de todas las inversiones que hay que hacer. Eso es lo que más nos conviene a todos, que esto se acabe de una u otra forma que Barranquilla mantenga la soberanía y que finalmente todas esas decisiones operacionales se puedan hacer, porque sí se está en mora de hacer varios cambios internos y, por supuesto, operativos que beneficien al servicio de la calidad de agua, aseo y alcantarillado de la ciudad", concluyó.

Por otro lado, el concejal del Polo Democrático, Antonio Bohórquez cuestionó la forma en la que, en el cabildo, se conoció la negociación de la Triple A.

"La primera inquietud surge es: ¿cómo es que nos enteramos en el Concejo de la ciudad que hay un negocio, que hay unas intenciones que es muy posible que la EPM adquiera la triple A, o adquiera un paquete accionario altísimo de ella y por qué esto no ha pasado por el Concejo? Es un tema de obligación constitucional y legal", afirmó.

Lo anterior, mencionando que, según la norma, cuando se dispone de la enajenación de bienes públicos, de acciones o de empresas estatales, debe haber un procedimiento y se debe acudir al Concejo.

Adicionalmente, solicitó explicaciones sobre la negociación anterior con K-yena S.A.S, ya que según él, se dispuso del paquete accionario sin intervención del Concejo.

"¿Cómo está el escenario financiero, cuándo es que realmente va a ser la Triple A un patrimonio nuestro, cuándo es que nos va a generar los recursos que se requieren en una ciudad que está dependiendo de un porcentaje importante de la tributación alta, que está dependiendo de ingresos de la Nación y del endeudamiento de los empréstitos, es otra parte de las inquietudes que formulamos y, por supuesto, qué fue lo que pasó con la SAE? ¿Por qué la SAE aparece hoy citada por gobernantes diciendo que la SAE autorizó o puso como condición de que debía haber una venta de acciones de esos particulares?, cuestionó.

Asimismo, señaló que hay que privilegiar que el distrito tenga el manejo como un activo que genere recursos para la ciudad.

"No solo que preste un buen servicio, no solo que se tengan unas tarifas justas, no solo que se respeten a los trabajadores que están haciendo una buena labor, sino que eso nos genere recursos frescos para poder hacer las obras que todavía le faltan a esta ciudad, para generar desarrollo y progreso social", aseguró.