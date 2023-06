Gilberto Rondón guardó silencio ante la Corte y lo hará ante Fiscalía

El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y afirmó que ante la Fiscalía General de la Nación procederá igual.

La cita del presidente del Fondo Nacional del Ahorro en el alto tribunal se llevó a cabo este 26 de junio desde las 2:00 p.m. en donde Rondón afirma que guardó silencio ante los magistrados de la Corte Suprema, acogiéndose a su derecho fundamental.

Este proceso tiene que ver con el llamado a declarar, luego de que se les abriera indagación a 19 congresistas liberales por el escándalo de presuntos puestos entregados en el Fondo Nacional del Ahorro.

Rondón explicó cuáles procesos tiene en la Fiscalía por el mismo caso: “en la Fiscalía hay dos denuncias y creo que falta una, son tres las que me formularon en mi contra porque yo no soy aforado y por lo tanto no me puede investigar la Corte, y en la Procuraduría se abrió formalmente una investigación disciplinaria, en ese orden de ideas, ni estatus es que estoy sometido a un juicio penal y un juicio disciplinario”.

Ahora, resaltó que tiene el derecho fundamental a guardar silencio, y que los togados de la alta corte lo respetaron: “yo lo que sí tengo que decir es que absolutamente respetuoso y creo en la justicia, de hecho, llevo 30 años trabajando en la justicia, de manera que creo en ella, así que me someto a las decisiones de la justicia, espero que resuelvan los casos tanto de los congresistas como los míos, y mientras tanto pues yo tengo que guardar silencio en todo”, dijo Rondón afirmando que lo más probable es que se archiven las investigaciones.

También dijo que si no les respondió a los magistrados menos lo haría con los periodistas, enfatizando que ya dio su entrevista en W Radio: “ahí está la grabación por si la quieren tomar”.