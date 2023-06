MinDefensa respaldó el nombramiento de rector de la U. Militar denunciado por acoso

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió al nombramiento del general (r) Francisco Ayala, como nuevo rector de la Universidad Militar. Esto luego de la polémica que se ha suscitado tras las denuncias de supuesto acoso por parte del oficial en retiro a la esposa del mayor (r) del Ejército Mario Andrés Peñuela.

Sin embargo, el ministro defendió el nombramiento y aseguró que se hizo una evaluación rigurosa para la elección de Ayala.

“Hubo de parte nuestra una revisión de los señalamientos que se le habían hecho el año pasado que luego se presentó inclusive un llamamiento a calificar servicios del General Ayala. De la revisión del caso específico y de situaciones generadas alrededor de lo que dio luego lugar a ese llamamiento. Nuestra conclusión fue que no existía una base real para la acusación en los términos de acoso sexual”.

Por eso, el ministro fue enfático en decir que: “no fue que pasara de desapercibido o hubiéramos tolerado, rehuido el análisis. Lo que yo espero respecto de tantos casos de oficiales de la fuerza pública que se encuentran en trámite sin resolución en la Fiscalía General de la Nación. Hay eventos de señalamientos contra generales actuales, acusados cuando eran capitanes de asuntos que llevan 10 o 12 años en la Fiscalía sin relación y eso afecta a estos generales en su proceso de continuidad, pero espero que muy pronto en el caso del general Ayala, la Fiscalía tome la decisión correspondiente”.

El recién elegido rector de la Universidad Militar, general (r) Javier Ayala, tiene una denuncia por supuestamente acosar sexualmente a la esposa del mayor (r) del Ejército, Mario Andrés Peñuela, quien además lo responsabiliza de haber frenado su ascenso por influencias en la institución.

En entrevista con La W, Peñuela explicó que “yo saqué un comunicado el 2 de junio de 2022 en donde yo conté todo porque estábamos cansados con mi familia por los abusos del general Ayala, yo no trabajaba con él, me hice visible para él cuando sonó mi nombre como posible candidato a ocupar el curso de ascenso a teniente coronel”.

Añadiendo que “el general Ayala se empieza a acercar a mi porque él decía que quería ser mi mentor y al comienzo yo no le vi problema, me sentí alagado, pero en diferentes actividades de tipo social él empieza a tener contacto con nosotros y se empieza a interesar en mi esposa, ella me dijo que él era cordial y coqueto”.

En esa misma línea, el mayor en retiro detalló que su esposa siempre lo acompañaba a sus traslados y hacía parte de la Asociación de Logística. “Ella me empezó a mostrar los chats y me expresaba que cada que tenían oportunidad la abrazada, le decía que estaba muy linda, que era un encanto. Nosotros nos sentimos agobiados, pero no sabíamos cómo responder”.

“El día 10 de diciembre de 2021, este señor (Javier Ayala) estaba en el Congreso esperando que se aprobara su ascenso a mayor general, él le escribió a mi esposa que quería compartir con ella esa felicidad, que ella era muy importante para él. Después, el señor le envío un mensaje por Instagram a mi esposa diciendo que la amaba, que le encantaba ese pantalón apretado que tenía, que era su encanto. Ahí me salí de los chiros”, agregó.

Al siguiente día, según relató el mayor, el general Ayala fue a su casa y le pidió perdón por lo sucedido. “El 7 de enero de 2022 en la tarde, el general le mandó una foto a mi esposa y le dijo que mirara el plan que tenía. El 8 de enero me contactó la hija del general y me dijo que nos viéramos, nos encontramos con la esposa del general y me preguntó que si yo sabía que su esposo le estaba escribiendo mensajes a mi esposa y mandándole regalos”.