Barranquilla: Sin alcaldes se realizó la Comisión por inseguridad de la Procuraduría

En medio de la reunión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas por la grave situación de inseguridad en Barranquilla, la Procuradora Nacional, Margarita Cabello, hizo un fuerte llamado de atención a los alcaldes de Barranquilla y municipios del Área Metropolitana que no hicieron presencia en la citación.

En la reunión, en compañía de la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y otros entes, se buscaba verificar que las entidades responsables estén cumpliendo con las alertas tempranas que han reiterado presencia de grupos criminales en la zona.

Sin embargo, en su intervención, Cabello se mostró molesta por la ausencia de los mandatarios, siendo el alcalde del municipio de Galapa el único que llegó después de iniciar el encuentro.

"De verdad les digo, lamento que nos hayamos venido desde muchas regiones directivas de nivel Nacional a tratar de colaborar y de trabajar para superar las alertas tempranas anunciadas por la defensoría del pueblo y no estén las cabezas tomando las decisiones o que son las que deben tomar decisiones, por lo que son los jefes inmediatos", afirmó Cabello.

Sobre las cifras de crímenes, señaló que en el 2021 se presentaron en enero y marzo 140 homicidios y en el 2022 se presentaron 171.

"En el mismo período de este año van 201, no están atendiendo las alertas tempranas. Y hablemos de extorsión, en el 2021 de extorsión eran 125 casos y 2022, 283. Y en este año con corte del 31 de mayo son 367. Es decir, sigue aumentando y las autoridades responsables de hacer que se cumplan y se trabajen sobre esas alertas, no están actuando, no se están articulando, o algo está pasando y por eso estamos aquí", afirmó.

Adicionalmente, hizo llamado de atención a los alcaldes, asegurando que se hará seguimiento a las Alertas Tempranas para impulsar acciones efectivas de las autoridades.

"Y si de esa manera, esas alertas no se han cumplido, hacer con un equipo especial de la Procuraduría General de la Nación, las aperturas disciplinarias y las investigaciones disciplinarias correspondientes", concluyó.