Denuncian estafas a artistas de la secretaría de cultura de Santander

Bucaramanga

Una nueva denuncia realizó el diputado de Santander, Ferley Sierra, en donde salpica a la secretaría de cultura y turismo departamental y un proyecto de estímulos para artistas por un valor de $2.800 millones y donde según las denuncias del diputado se le debía dar a cada persona una cifra entre $3 o $4 millones pero que solamente recibían $100.000

Niños sin colegios y presunta explotación laboral: cruda realidad en La Guajira

En Sigue La W estuvo el diputado Sierra quien manifestó que en este momento está terminando la denuncia de manera formal pero que “lo que hacen es que a la gente los ponían a firmar en unos formatos y arriba el contratista lo terminaba, les daban $100.000 a cambio de que se presentaran”.

Las múltiples ausencias de Benedetti en la embajada de Venezuela

Dice el diputado que en las investigaciones que realizó, cuando una persona le estaba contando lo sucedido le narró que cuando intentó diligenciar todo el formulario le pidieron que lo rompiera y que solo debía firmarlo.

“No es un plan de la extrema derecha, es el deber”: MinDefensa tras muertes del ELN

Bernardita Ortiz es una de las artistas que denuncia estos hechos y dice que “el 15 de diciembre de 2023 me invitó la Gobernación en Barichara para llevar unas cositas, me dieron $100.000 y ahorita he recibido mensajes que eso lo pagaron en $4′000.000″.

Sobre el tema de quién se quedó con el dinero que no se le habría entregado a los artistas, el diputado dice que la justicia tendrá que determinarlo y señaló que “son fundaciones presuntamente de papel y se supone que para hacer estos convenios deben ser fundaciones de reconocida idoneidad, esta fundación nadie la conocía”.

“Hay unos artistas a los que les pagaron $100.000 por presentación e hicieron seis y cada una la reportaron por $3′000.000″, agregó el diputado.

En Sigue La W intentamos comunicarnos al teléfono de la Fundación Emprendimiento Juvenil Social pero no recibimos ninguna respuesta, posteriormente nos acercamos a la dirección que aparecía en la factura, sin embargo cuando llegamos hasta allí nos dicen es que esa oficina corresponde a unos ingenieros que llegaron en Febrero pero no hay conocimiento de que haya habido alguna fundación antes.

La secretaria de cultura de Santander, Mery Luz Hernández, atendió a los medios de comunicación luego de que se conocieran las denuncias del diputado y señaló que “la entidad era idónea, que cumplía con todos los requisitos y que presentó a ante las supervisiones los soportes con el cumplimento requerido y estamos atentos a cualquier irregularidad que se hubiera presentado”.

También pidió acompañamiento de las IAS para esclarecer lo que denunció el diputado y que para ella son desconocidas. “Es una persecución que tenemos que aclarar, lo que haya que esclarecer lo esclarecemos ante los entes de control, jurídicamente con los abogados para que revisen” y dijo que esperaban en la Gobernación a los artistas que se sienten insatisfecho con lo hecho por la secretaría.

Sobre el tema de las cuentas de cobro en blanco que según el diputado les hacían firmar a los artistas manifiesta la secretaria que no tiene conocimiento de eso. “Me parece que esto es un tema mediático y de un mal actuar”, agregó Hernández.

Finalmente la secretaria dijo que las denuncias del diputado corresponden a una campaña política y que no va a permitir que la utilicen para eso.