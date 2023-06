Barranquilla: piden garantías tras asesinato de menores en hechos criminales

Desde la Asociación de Docentes del departamento del Atlántico hicieron un fuerte pronunciamiento por los reiterativos crímenes contra menores de edad.

El llamado se debe al asesinato de 3 estudiantes en Barranquilla y su área metropolitana en medio de hechos criminales, por lo que el sector educativo está exigiendo garantías de seguridad para los menores, en medio de lo que llamaron una "falta de control sobre la espiral de violencia" que está acabando con la vida de los niños.

El gremio también aseguró que, "No hay resultados, ocurren las muertes y se dice que están haciendo las investigaciones, pero esas investigaciones no fructifican, no arrojan ningún tipo de resultados y esa impunidad alienta a quienes vienen delinquiendo".

Le podría interesar:

Bloqueos en Barranquilla por fallas en el servicio de energía

Por criminalidad en Barranquilla, Alcalde recomendó "liquidar" el Inpec

Otros hechos de inseguridad

Recientemente se registró un nuevo taquillazo ocurrió en la sede de Davivienda, ubicada en la calle 76 con carrera 43 en el norte de Barranquilla.

A las oficinas de la entidad bancaria llegaron sujetos armados a bordo de motocicletas que intimidaron a los clientes y se apoderaron del dinero en efectivo que se encontraba en las cajas.

Después de que cometieron el hurto, patrullas de la Policía hicieron presencia en el lugar. Sin embargo, aún no se conoce el monto total del robo.