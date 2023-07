Caso Odebrecht: ¿registrador y defensor deben irse?

Los certificados que prueban las maniobras de Odebrecht para pagarle al publicista Duda Mendonca los 1.6 millones de dólares para la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga.

Las pruebas que hacen parte de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a Zuluaga muestran cómo el pago llegó a Suiza y luego a Islas Vírgenes, el mismo esquema de Panamá Papers.

Para hablar de esto, Sigue La W se comunicó con Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá, quien se refirió a si deben salir de su cargo el registrador Nacional, Alexander Vega, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

“Deberían caer sobre ellos las investigaciones respectivas. El problema que tenemos es que seguimos en el reino del ‘tape tape’ en el CNE, cosa que no me sorprende porque es un instrumento de la partidocracia, no de la democracia”, indicó.

Asimismo, Robledo aclaró que para las dos campañas presidenciales del 2014, de Zuluaga y de Juan Manuel Santos. Sin embargo, aseguró que las grabaciones “desenmascaran” al excandidato del Centro Democrático.

De la misma manera, se refirió al actuar de la Fiscalía General de la Nación en este caso, asegurando que, para él, los resultados no son los esperados.

“Esto no es el éxito de la Fiscalía, se quedaron ultra cortos. Esos acuerdos en el Consejo Nacional Electoral se hicieron para proteger a Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos”, expresó.

Por otro lado, Robledo mencionó que poco a poco ha salido más información sobre el escándalo de Odebrecht, tanto así que “la verdad intenta abrirse camino”, advirtiendo que en este caso hay “poderes tan grandes” que el avance de la investigación no es fácil.

“Apareció el FBI, que no estaba en el proceso. Hay un aviso de la embajada norteamericana que ofrece 5 millones de dólares a quienes ayuden a dar información del ‘gobierno de los ladrones’. Otto Bula ha estado diciendo cosas que no se han dicho”, señaló.

¿Qué dicen desde la MOE?

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, también habló en Sigue La W para saber si es Vega el registrador indicado para afrontar las elecciones municipales y departamentales del 2023 en el país.

Ante la voz de rechazo de miles de distintos sectores de la política con las revelaciones hechas y que salpican al registrador con el caso Odebrecht, Barrios mencionó que solo hay dos caminos para adelantar una remoción de Vega del cargo.

“El CNE puede remover al registrador, pero previamente debe tener una sanción de la Procuraduría o una judicial, de la Fiscalía”, explicó.

“Pensar en el escenario (para removerlo) que a través de procesos jurídicos o administrativos no es viable. Lamentablemente para este proceso electoral no se han tomado medidas como auditorias previas, fortalecer la capacidad del CNE para vigilar la financiación de las campañas políticas”, agregó.

Así las cosas, también se refirió a la discusión que hubo en el CNE en este caso que salpicó a las dos campañas políticas del 2014.

“A mí me parece estar escuchando los anuncios hechos donde se indicaba que el CNE no tenía pruebas y no podía avanzar en la investigación, cuando la Fiscalía había anunciado que sí tenía evidencia y le pedía el Consejo Nacional Electoral que revisara esas pruebas”, sostuvo.

“Hubo una discusión muy fuerte en el CNE porque pareciera que no hubo una metodología clara de investigación para encontrar la verdad. Ese es un problema reiterativo en un órgano que tiene origen político, necesitamos un CNE independiente”, argumentó.