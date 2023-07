Secretario de Tránsito en Cúcuta pide a la UNP seguridad por amenazas en su contra

Por medio de un comunicado, el Frente de Guerra Urbano del ELN se atribuyó 31 acciones violentas a nivel nacional registradas el pasado 4 de julio, durante la conmemoración del aniversario 59 del grupo armado, entre ellas los atentados en los diferentes municipios del área metropolitana de Cúcuta.

El primer ataque se registró el 2 de julio contra las instalaciones de la Secretaría de Tránsito de Villa del Rosario, cuando integrantes del ELN activaron un explosivo que causó daños en la estructura, pero que no dejó personas heridas.

Jorge Díaz, secretario de Tránsito del municipio de Villa del Rosario, aseguró “después de este atentado registrado contras las instalaciones de la Secretaría de Tránsito, hemos venidos trabajando para restablecer los servicios y seguir atendiendo a los ciudadanos, la evaluación de daños por más de 100 millones de pesos”.

Agregando que “en materia de seguridad hemos tenido que dejar muchas cosas, tratando de cuidarnos porque son cuatro amenazas que tengo en mi contra y la UNP me asignó simplemente un chaleco, he insistido para que se garantice mi seguridad y he oficiado a la defensoría del pueblo y demás entidades”.

Los servicios en la Secretaría de tránsito se restablecieron para continuar con la entrega de licencias de conducción y otros trámites que se adelantan en la entidad.