Organismos de socorro y entidades ambientales validan solución del agua en Santa Marta

Santa Marta

El distrito de Santa Marta, explicó a los representantes de estas entidades, que la obra será financiada con recursos propios del Distrito a través de vigencias futuras por $1,6 billones, que fueron aprobadas por la mayoría del Concejo al finalizar el año anterior, un paso trascendental y esperanzador para la solución del agua en la ciudad.

Al respecto, el director de Corpamag, Carlos Francisco Diazgranados, expuso que los ríos Guachaca y Buritaca tienen capacidad para abastecer de agua a la ciudad, por lo que es ambientalmente sostenible.

“Estos dos causes, que serían las dos fuentes de agua potable para Santa Marta, de conformidad con el proyecto, son fuentes abundantes de agua con un caudal entre ambos causes de 12 mil litros por segundo; el proyecto en mención proyecta que se van a traer 2.400 litros por segundo, lo que significa que no habría ninguna afectación para estos ríos y que incluso el caudal ambiental estaría plenamente garantizado”, manifestó el director de Corpamag.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, capitán Ricardo Chahín, recalcó la importancia de que se acabe la escases de agua en la ciudad, para que los organismos de socorro no tengan inconvenientes para controlar las emergencias que se presenten.

“Para nosotros como grupo de socorro de la ciudad es grato que este proyecto se realice, se cumpla, porque es muy importante que las redes hidráulicas de la ciudad estén al ciento por ciento (…) Nosotros como grupo de socorro necesitamos y respaldamos este proyecto de agua porque la estamos necesitando urgentemente”, dijo Chahín.

Socializado proyecto para la solución al desabastecimiento de agua en Santa Marta

Es de recordar que, el Distrito de Santa Marta realizó una mesa de socialización, los grupos empresariales, sector turismo, hoteleros, comerciantes, organizaciones sindicales, líderes ambientales, transportadores y ciudadanía en general, para explicarles en detalle cómo avanza la solución del agua.