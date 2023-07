Mabel Lara descarta lanzarse a la Alcaldía de Cali: “puedo aportar más desde afuera”

Recientemente el exsenador Gustavo Bolívar hizo una curiosa propuesta en su cuenta de Twitter en la que mencionó a la periodista Mabel Lara y a la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco. Uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro planteó un escenario que, según él, sería “terrible” para algunas personas del departamento.

“Voy a decir algo terrible: Margarita Rosa de Francisco a la Alcaldía de Cali. Mabel Lara a la Gobernación del Valle o viceversa”, dijo y luego agregó: “terrible para quienes han saqueado a esa ciudad y a ese departamento durante décadas”.

Ante este escenario, se desataron muchos comentarios al respecto. Por esto, la periodista Mabel Lara salió aclarando, una vez más, que no tiene aspiraciones a la Alcaldía de Cali.

En la misma red social, Lara escribió “agradezco la generosidad de empresarios y líderes locales que me propusieron lanzarme. Al poderoso movimiento social del Pacto Histórico que ha sido inmensamente generoso, pero como hablé con algunos de sus líderes: no he pertenecido nunca al Pacto y sería una especie de usurpadora de sus procesos democráticos”.

Asimismo, resaltó que considera que su aporte a la ciudad puede ser mayor estando afuera de la administración. “Desde una posición, como la que he mantenido siempre, profundamente liberal y llamando a los consensos, creo que puedo aportar más desde afuera a este momento tan difícil de nuestra ciudad.”

Aunque Mabel Lara ya incursionó en la política al lanzarse al Senado por el Nuevo Liberalismo, se descarta entonces su participación para las próximas elecciones regionales de octubre.

