Uribe tiene responsabilidad: asesor de Mancuso sobre fallas en desmovilización de AUC

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar “gestor de paz” a Salvatore Mancuso, exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para terminar el proceso de paz que considera que quedó inconcluso con los paramilitares.

En respuesta, Juan Carlos Villamizar, director de Umain y asesor de Salvatore Mancuso, se pronunció en Sigue La W haciendo duras críticas al proceso de desmovilización de las AUC que se produjo durante el gobierno Uribe.

“Lo grave es que el expresidente Uribe haya diseñado un proceso de desmovilización de alrededor de 35.000 combatientes y los haya dejado en el limbo, que haya adelantado procesos de extradición que cortaron la verdad, hicieron daño a las víctimas e impidieron que el primer sistema de justicia transicional en Colombia se desarrollara fluidamente”, advirtió Villamizar.

Por eso, agregó que dicho proceso “nos tiene con un sistema absolutamente dilatado en el tiempo que perdió su carácter restaurativo –nunca lo tuvo– y se volvió una justicia paralela”, por lo que sostuvo que el “expresidente Álvaro Uribe tiene gran responsabilidad en todo esto”.

En cuanto a la solicitud sobre ‘Jorge 40′, Villamizar estuvo de acuerdo con que debería tener un estatus parecido al de Mancuso en calidad de gestor de paz.

“Todos estos excomandantes que llevan 15 o 19 años en la cárcel ahora tendrían otra forma de contribuirle al país y a la agenda de Paz Total con su experiencia y desde la institucionalidad. Eso es lo que pasa con Salvatore Mancuso y ojalá pasara con otros excomandantes”, agregó.

Las críticas de Uribe

Cabe recordar que el exmandatario, quien ha sido salpicado por Mancuso en reiteradas declaraciones ante la justicia, afirmó que éste no ha presentado las pruebas de sus acusaciones y lo señaló de “mentir”.

Así lo advirtió en su mensaje: “El proceso de mi gobierno desmovilizó aproximadamente a 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación”.

El líder del Centro Democrático también aseguró que habría “discriminación” en esa designación, que no cobija a otros ex ‘paras’: “Deberían dar el mismo status a otros como ‘Jorge 40′, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”.