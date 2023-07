Silvia Margarita Carrizosa será la nueva cónsul general de Colombia en Miami

Este 26 de julio, en la página de hojas de vida de la Presidencia de la República, se publicó el currículo de Silvia Carrizosa como nueva cónsul general en Miami.

Carrizosa es actualmente la directora de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores y es una de las personas más cercanas al canciller Álvaro Leyva, ya que dirigía todo el proceso gerencial del talento humano en sus componentes de planeación, gestión y desarrollo.

Además, Carrisoza dirigía y ejecutaba los programas de selección, inducción, capacitación y hacer seguimiento al desempeño laboral de los servidores de la entidad de acuerdo con las normas legales vigentes.

Así las cosas, la abogada Carrizosa trabajaría de la mano de Adriana de Francisco, hermana de Margarita Rosa de Francisco, quien tendrá funciones de cónsul de primera según el decreto 1045 de este año.

Silvia Carrizosa es abogada de la Universidad de la Sabana. Además, tiene una especialización en Políticas y Asuntos Internacionales, título conjunto Universidad Externado de Colombia, Columbia University in the City of New York, y Centre d¨Etudes et de Recherches Internationales Fondation Nationale de Sciences Politiques.

También cuenta con una maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, título conjunto Universidad de Alcalá y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social OISS. Madrid, 2007.